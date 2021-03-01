Az su içmek düşük nedeni (Sağlık haberleri)

İnsan hayatının vazgeçilmezi su, özellikle hamilelik döneminde anne adaylarının yardımına koşuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, gebelik döneminde az su tüketiminin düşüğe neden olabileceğini söylüyor. "Annenin ve bebeğin sağlığı için gebelikte çok yemeği değil, yedikleri seçmek önemlidir. Et, balık, tavuk ve yumurta günlük öğünlerde mutlaka yer almalıdır. Bol sık tüketimi de gebelikte üzerinde en çok durduğumu konudur. Mevsime göre 2.5 veya 3 litre su tüketilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu ve erken doğumu önlemek için su tüketimine dikkat edilmelidir" uyarısında bulunuyor.

ŞİFA DEPOSU BOZA

KIŞ aylarının vazgeçilmezi boza, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Probiyotik etkisi sayesinde bağışıklığı güçlendiren ve bağırsak sağlığını koruyan boza, kemikleri güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

ENERJİ verir.

SİNDİRİMİ hızlandırır.

ANNE sütünü artırır.

BAĞIRSAKLARI korur.

ÖKSÜRÜĞÜ keser.

KABIZLIĞI azaltır.

MİDE yanmasını iyileştirir.

KAN şekeri ve kolesterolü dengeler.

KALPLERE BAKLA YETER

ZENGİN PROTEİN kaynağı bakla, A, B ve C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Göğüs hastalıkları ve öksürüğe iyi gelir. Kötü kolesterolü düşürür. İdrar yollarını temizler. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder.

ROMATİZMAYA BİBERİYE

Şifa DEPOSU biberiye, meme kanseriyle savaşır. İltihabı önler. Romatizma hastalıklarıyla mücadele eder. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Yağı, adet sancısını dindirir. Antidepresan etkisi göstererek sakinleştirir.