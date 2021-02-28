Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve "Alerji İçin Çözüm" kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, siyah çayın içerisinde bulunan bazı maddelerin virüsün çoğalmasını engellediğini belirterek koronavirüsten korunmak için çay içilmesi önerisinde bulundu.
"Alerji için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl iyileşiriz?" adlı kitabın yazarı Dr. Leo Galland, tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'un kişinin sadece bağışıklık sistemini değil metabolizmasını da ilgilendiren bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Leo Galland, "Zaten bu nedenle şeker hastaları ve aşırı kilolu kişiler büyük risk altında. Dolayısıyla metabolizmanızı iyileştirecek bir beslenme düzeni koruyucu olacaktır. Özellikle de çinko çok önemli. Bununla ilgili kanıtlar var. Meyve, sebze, bitki ve baharatlarda bulunan biyoflavonoidler, vücudunuzun virüse verdiği tepkiyi önemli ölçüde etkiliyor. İlk yapmanız gereken, kabuklu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürünleri içeren, tamamen doğal gıdalardan oluşan bir beslenme alışkanlığı edinmek" önerisinde bulundu.
"ÇAY VİRÜSLERİN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR"
Çayın virüsle mücadelede oldukça faydalı olduğunun altını çizen Dr. Leo Galland, "Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller.