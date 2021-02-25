Son dakika: Hamileler dikkat! Bayat dönerde düşük tehlikesi!

Pandemiyle birlikte birçok meslek grubu gibi yemek sektörü de etkilendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda paket servisine geçilirken bazı dönercilerde kapanış saatine yakın kilolarca dönerin satılamadığı gözlendi. Kimi dönerci kalan dönerleri çalışanlarıyla paylaştığını, kimisi de dönerlerin ertesi güne kalmadığını iddia etti. Ancak akıllara 'Kalan tavuk döner ertesi gün satılıyor mu?' sorusu geldi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Işıl Var, gıda zehirlenmeleri denilince akıllara en çok hayvansal ürünlerin geldiğini belirtti ve tavuk etlerinin çabuk bozulan ürünler olduğunu söyledi.