Her 8-9 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, "Kadınlarda ölüme neden olan kanserler arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta meme kanseri gelir. 40 yaşından sonra sıklığı giderek artar. Aile öyküsü BRCA-1 ve BRCA-2 ve P53 geninde mutasyon riski artırır. Anne ve kardeşte meme kanseri varsa yüzde 2 ila 5 ikisinde de varsa yüzde 8 risk artar" diye konuştu.