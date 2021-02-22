Nasıra doğal çözüm! İşte sorunu ortadan kaldıracak tedaviler...

Nasır, sertleşmiş, bazen sarımsı cilt bölgeleridir. Basınç noktalarında veya kemikli alanların çevresinde oluşurlar. Hoş karşılanmasalar da el veya ayağı daha fazla hasardan korumak için gelişirler. Nasır, genellikle sürekli sürtünmeye maruz kalan cilt bölgelerinde gelişir. En yaygın topuklar ve ayaklarda görülse de ellerde de bulunabilir.
İşte nasırdan kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz etkili ipuçları:
LİMON: İçeriğindeki asit, nasırlardan kurtulmaya yardımcı olabilir. Uyumadan önce, 2-3 cm uzunluğunda ve ayak parmağınızın genişliğinde bir dilim limon kabuğu kesin. Bir bandajla nasırın üzerine sabitleyin ve gece boyunca pamuklu bir çorapla örtün.
HİNT YAĞI: Nasırın etrafına ilaçsız, 'O' şeklinde bir nasır bandı yerleştirin. Nasırın üzerine birkaç damla Hint yağı sürmek için bir pamuklu çubuk kullanın, ardından hareket etmesini önlemek için yapışkan bantla kapatın.
ASPİRİN: Beş veya altı adet aspirin tabletini ezin ve eşit miktarda elma sirkesi ve suyla karıştırın. Bir macun oluşturacak kıvamı yakaladıktan sonra, bir bandaj kullanarak nasır üzerine sürün. En az on dakika sonra, yumru bir süngertaşı ile nazikçe ovalanacak kadar yumuşak hale gelmelidir.
KARBONAT: Tıpkı bir aspirin macunu gibi, karbonat da kalın cildinizi yumuşatmanıza yardımcı olur. Ilık su içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar karbonat eklemelisiniz. Ayaklarınızı bu karbonatlı su içerisinden 10-15 dakika kadar bir süre tutmalısınız. Bu işlemin ardından ölü derileri vücuttan atmak için ponza taşını kullanarak nasırlı bölgeyi yavaş bir şekilde ovmanız gerekmektedir.
ELMA SİRKESİ: Bir pamuk topunu elma sirkesiyle ıslatın ve içine çekmesi için birkaç dakika nasırınızın üstünde tutmayı deneyin. Nasır için mucize bir etkiye sahip olacaktır.
AYAKLARINIZI KURU TUTUN
Kışlık ayakkabılar özellikle kar ile karşılaştığınızda nemlenebilir ve ıslanabilir. Nemli çoraplar bakteriyel büyümeyi teşvik edebilir ve daha sonra mantar problemlerine ve nasırlara yol açabilir. Kışlık ayakkabılarınızı dikkatlice seçin ve ayaklarınız ıslanırsa, ılık-kuru bir yere varır varmaz ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın.
İşte nasırdan kurtulmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz etkili ipuçları:
LİMON: İçeriğindeki asit, nasırlardan kurtulmaya yardımcı olabilir. Uyumadan önce, 2-3 cm uzunluğunda ve ayak parmağınızın genişliğinde bir dilim limon kabuğu kesin. Bir bandajla nasırın üzerine sabitleyin ve gece boyunca pamuklu bir çorapla örtün.
HİNT YAĞI: Nasırın etrafına ilaçsız, 'O' şeklinde bir nasır bandı yerleştirin. Nasırın üzerine birkaç damla Hint yağı sürmek için bir pamuklu çubuk kullanın, ardından hareket etmesini önlemek için yapışkan bantla kapatın.
ASPİRİN: Beş veya altı adet aspirin tabletini ezin ve eşit miktarda elma sirkesi ve suyla karıştırın. Bir macun oluşturacak kıvamı yakaladıktan sonra, bir bandaj kullanarak nasır üzerine sürün. En az on dakika sonra, yumru bir süngertaşı ile nazikçe ovalanacak kadar yumuşak hale gelmelidir.
KARBONAT: Tıpkı bir aspirin macunu gibi, karbonat da kalın cildinizi yumuşatmanıza yardımcı olur. Ilık su içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar karbonat eklemelisiniz. Ayaklarınızı bu karbonatlı su içerisinden 10-15 dakika kadar bir süre tutmalısınız. Bu işlemin ardından ölü derileri vücuttan atmak için ponza taşını kullanarak nasırlı bölgeyi yavaş bir şekilde ovmanız gerekmektedir.
ELMA SİRKESİ: Bir pamuk topunu elma sirkesiyle ıslatın ve içine çekmesi için birkaç dakika nasırınızın üstünde tutmayı deneyin. Nasır için mucize bir etkiye sahip olacaktır.
AYAKLARINIZI KURU TUTUN
Kışlık ayakkabılar özellikle kar ile karşılaştığınızda nemlenebilir ve ıslanabilir. Nemli çoraplar bakteriyel büyümeyi teşvik edebilir ve daha sonra mantar problemlerine ve nasırlara yol açabilir. Kışlık ayakkabılarınızı dikkatlice seçin ve ayaklarınız ıslanırsa, ılık-kuru bir yere varır varmaz ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın.