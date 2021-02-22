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    gibi olun! ığının faydaları nelerdir?

    Ülkemizde yaygın bir şekilde çerez olarak tüketilen ığının sağlık açısından önemli faydaları bulunuyor. İşte haberin detayları ve 21 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz sağlık haberleri...

    Fıstık gibi olun
    Ülkemizde yaygın bir şekilde çerez olarak tüketilen ığının sağlık açısından önemli faydaları bulunuyor.

    İşte vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin kuruyemişin yararları:

    Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. ve mide serine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır.

    BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
    Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

    BAĞIRSAKLARA KEKİK
    Kekik, iştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, Bağırsakları yatıştırır. Kalp sağlığını korur. sağlığına iyi gelir. Grip ve nezleyi önlemeye yardımcıdır.

    TARÇIN SÜT VERIR
    Sevilen baharatlardan tarçın, antioksidan kaynağıdır. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşır. Nörodejeneratif hastalıklardan korur. Emziren annelerde süt üretimini destekler. Kilo vermeye yardımcı olur.
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