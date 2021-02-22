Çocukların günlük su tüketimi eksiksiz karşılanmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerektiğini belirtiyor. "Vücutta su olmadığı zaman beyin kuruyup, çekiliyor" diyor. Astarcıoğlu, şunları söylüyor: Yaş küçüldükçe sıvı ve mineral kaybının yaratacağı hastalıklar da ciddileşiyor. Özellikle yeni doğan bebekler, doğduktan sonra bir miktar kilo verirler ama ağırlıklarının yüzde 10'undan daha fazla kilo kaybetmelerine müsaade etmiyoruz. Çünkü bu durum kan basıncının düşmesine ve beyin oksijenasyonunun bozulmasına yol açar. Bu da bebeğin havale geçirmesine sebep olur.
CİĞERE ZARAR
Öte yandan aşırı tüketimi böbreklerde ve karaciğerlerde kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın su dengesini korumak çok önemli. Anne sütünün yüzde 80'i su, verilmediği zaman mamalardan faydalanılması gerekiyor.
CİĞERE ZARAR
Öte yandan aşırı tüketimi böbreklerde ve karaciğerlerde kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın su dengesini korumak çok önemli. Anne sütünün yüzde 80'i su, verilmediği zaman mamalardan faydalanılması gerekiyor.