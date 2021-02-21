Sağlıksız böbrek uykuları kaçırır Sağlık haberleri

Böbrek hastalıkları toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, kronik olan bu hastalıkların neden olduğu şikayetlere değiniyor. Böbrek hastalıklarının neden olduğu şikayetleri şöyle sıralıyor.

Böbrek işlevlerindeki ciddi bir azalma, kanda zararlı madde (toksin) ve kirlilik oranını arttırır. Bu da kişilerde yorgunluk, zayıflık ve dikkat toplamada zorlanma görülür.

Böbrekler, gerektiği gibi filtre işlevini yerine getiremezse, toksik maddeler kandan atılamaz. Bu da uyumayı zorlaştırır.

Kronik böbrek hastalığı obeziteye yol açar.

Sağlıksız böbrek uyku apnesine yol açar.

Sağlıklı böbrekler kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardım eder. Kemikleri güçlendirir. Ancak sağlıklı çalışmadıkları durumlarda kuru ve kaşıntılı cilt sorunu ortaya çıkar.

Geceleri çok fazla idrara çıkmak, böbrek hastalığının habercisidir.

Gözlerin etrafındaki şişlikler, böbrek hastalığının belirtisidir.

Azalan böbrek işlevleri sodyum tutulumuna, bu da ayaklarda ve bileklerinde şişliklere neden olur.

SÜRPRİZ YUMURTA

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, aşkın ömrünü uzatır. Cinsel isteği ve gücü arttırır. Sperm kalitesini de yükseltir. Üreme sağlığını korur. Kısırlığı bitirir.



AYVAYLA YAŞLANMA

Kış aylarının vitamin deposu meyvelerinden ayva, kanserden korur. Bağırsak enfeksiyonlarını ve kabızlığı önler. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlanmayı yavaşlatır.

TANSİYONA KEREVİZ

Yanlış beslenme ve genetik yapı tansiyona neden olur. Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle belirti veren bu hastalık kalp damar sağlığını bozar. Korunmanın yolu ise yeşil sebzelerden geçer. Kereviz tansiyonu dengeler.

HANGİ HASTALIĞA HANGİ ÇORBA

Kara kışın kapımızı çaldığı şu günlerde, çorbalar içimizi ısıtıyor. Uzmanlar, hangi hastalık için hangi çorbanın içilmesi gerektiğini açıklıyor:

MERCİMEK ÇORBASI:

Yüksek oranda lif içerir. Şeker hastaları için değerli bir besinler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Bağırsakların çalışmasını önler. Kansızlığı bitirir. Tansiyonu düşürür.

EZOGELİN ÇORBASI:

Vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklığı güçlendirir. Gözleri korur. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır.

TARHANA ÇORBASI:

Şeker hastalığına iyi gelir. İnsülin seviyesini dengeler. Soğuk algınlığından korur. Yaşlanma riskini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Tansiyonu düşürür. Kemikleri güçlendirir.

YAYLA ÇORBASI:

Kolesterol ve diyabet hastalığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Bağırsakları korur. Uykuya geçmeyi kolaylaştırır.

TAVUK ÇORBASI:

Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. İçerisindeki kolajen sayesinde vücut direncini artırır. Soğuk algınlığına iyi gelir.