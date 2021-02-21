Çağın vebası kanser, hayatı tehdit ediyor. Pankreas kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Uzun süre belirti vermeyen, sinsi ilerleyen bu hastalığın görülme sıklığı giderek artıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, tüm bu olumsuzluklara karşın pankreas kanserinin tedavisinde günümüzde çok önemli gelişmeler sağlandığını söylüyor. Bu kritik hastalıkla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları sıralıyor:
YANLIŞ: Pankreas kanserinin tedavisi yok.
DOĞRU: Hastalık iki farklı evrede yakalanabilir. Bunlardan biri doğrudan ameliyat edilebilir evre. İkincisi, kanserin pankreas çevresindeki damarlara yayıldığı gruptur. Günümüzde kemoterapi ve radyoterapiden sonra hastalar ameliyat edilebiliyor.
YANLIŞ: İleri yaşlarda görülür.
DOĞRU: Pankreas kanseri genellikle 65 yaş sonrasında görülse de, daha genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Bazı genetik mutasyonları taşıyan kişilerde pankreas kanserinin görülme yaşı 30-40'lı yaşlara kadar düşebiliyor.