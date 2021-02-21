YANLIŞ: Çok hızlı ilerler.

DOĞRU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, pankreas kanseri uzun süre hiçbir belirti göstermeden ilerleyen bir hastalıktır. Dolayısıyla her 2 hastadan birinde, kanser hücreleri başka bir organa sıçradığında, genellikle başka bir hastalığa yönelik yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilir. Pankreas kanseri safra yollarına baskı yapıp sarılığa veya sinirlere basıp ağrıya yol açmazsa tümörün varlığından uzun süre haberdar olamayız. Hastalık sıklıkla metastaz yaptığında, ileri evrede oluşturduğu yakınmalar nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda tespit edilir.

YANLIŞ: Şifalı bitkiler kansere faydalıdır.

DOĞRU: Civanperçemi, zerdeçal, çörek otu, acı kayısının pankreas kanserinin tedavisinde etkili olduğu düşünülür. Oysa bu bitkilerin tedaviye hiçbir katkıları yoktur. Şifalı bitkilerin bazıları hastaların bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ancak bunlara güvenerek gerçek tedavilerini almayan hastaların tümörleri başka organlara sıçrayabilir.

YANLIŞ: Sarılık yapar.

DOĞRU: Pankreas; baş, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Belirtiler, tümörün pankreastaki yerleşim yerine göre değişir. Tümör pankreasın baş bölümünde ise büyüdüğünde safra yollarını kapatarak sarılığa neden olabilir. Gövdesinde ve kuyruğundaki tümörler safra yollarıyla bağlantıları olmadığı için sarılık yapmaz.