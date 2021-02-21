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    kanserini yanlış anlama: nin belirtileri nelerdir?

    Kanserin en tehlikeli türü , sinsice ilerliyor. Kimi zaman son evrede fark ediliyor. Uzmanlar, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlara değiniyor. ve nun pankreası iyileştirmediğini söylüyor.

    Pankreas kanserini yanlış anlama

    Çağın vebası kanser, hayatı tehdit ediyor. Pankreas kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Uzun süre belirti vermeyen, sinsi ilerleyen bu hastalığın görülme sıklığı giderek artıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, tüm bu olumsuzluklara karşın pankreas kanserinin tedavisinde günümüzde çok önemli gelişmeler sağlandığını söylüyor. Bu kritik hastalıkla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları sıralıyor:

    YANLIŞ: Pankreas kanserinin tedavisi yok.
    DOĞRU: Hastalık iki farklı evrede yakalanabilir. Bunlardan biri doğrudan ameliyat edilebilir evre. İkincisi, kanserin pankreas çevresindeki damarlara yayıldığı gruptur. Günümüzde kemoterapi ve radyoterapiden sonra hastalar ameliyat edilebiliyor.

    YANLIŞ: İleri yaşlarda görülür.
    DOĞRU: Pankreas kanseri genellikle 65 yaş sonrasında görülse de, daha genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Bazı genetik mutasyonları taşıyan kişilerde pankreas kanserinin görülme yaşı 30-40'lı yaşlara kadar düşebiliyor.

        YANLIŞ: Pankreas kanseri diyabete yol açar.
        DOĞRU: Ani gelişen diyabet, pankreas kanserinin önemli bir belirtisi olabiliyor. Dolayısıyla bu durumda zaman kaybetmeden mutlaka pankreas kanserine yönelik tetkik yapılması gerekiyor. Ancak sanılanın aksine pankreas kanseri her zaman diyabete yol açmıyor.

        YANLIŞ: Şiddetli ağrıya neden olur.
        DOĞRU: Her 2 hastadan birinde hastalık ağrıya yol açmıyor. Ağrı çoğunlukla tümörün çevresindeki sinirlere baskı yaparak zedelediği durumlarda gelişiyor.

        YANLIŞ: Çok hızlı ilerler.
        DOĞRU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, pankreas kanseri uzun süre hiçbir belirti göstermeden ilerleyen bir hastalıktır. Dolayısıyla her 2 hastadan birinde, kanser hücreleri başka bir organa sıçradığında, genellikle başka bir hastalığa yönelik yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilir. Pankreas kanseri safra yollarına baskı yapıp sarılığa veya sinirlere basıp ağrıya yol açmazsa tümörün varlığından uzun süre haberdar olamayız. Hastalık sıklıkla metastaz yaptığında, ileri evrede oluşturduğu yakınmalar nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda tespit edilir.

        YANLIŞ: Şifalı bitkiler kansere faydalıdır.
        DOĞRU: Civanperçemi, zerdeçal, çörek otu, acı kayısının pankreas kanserinin tedavisinde etkili olduğu düşünülür. Oysa bu bitkilerin tedaviye hiçbir katkıları yoktur. Şifalı bitkilerin bazıları hastaların bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ancak bunlara güvenerek gerçek tedavilerini almayan hastaların tümörleri başka organlara sıçrayabilir.

        YANLIŞ: Sarılık yapar.
        DOĞRU: Pankreas; baş, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Belirtiler, tümörün pankreastaki yerleşim yerine göre değişir. Tümör pankreasın baş bölümünde ise büyüdüğünde safra yollarını kapatarak sarılığa neden olabilir. Gövdesinde ve kuyruğundaki tümörler safra yollarıyla bağlantıları olmadığı için sarılık yapmaz.
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        Haberler Sağlık Pankreas kanserini yanlış anlama: Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?