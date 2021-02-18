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    Ağız kokusuna dikkat! Böbrek, karaciğer, reflü ve gastrit hastalığının belirtisi...

    Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Prof. Dr. , ağız kokusuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

    Ağız kokusu virüs dostu

    Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Prof. Dr. , ağız kokusuyla ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:

    SİGARA VE KAHVE TETİKLEYEBİLİR
    an, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar bu duruma yol açar. Düşük karbonhidratlı gıdalar, nefeste keton kokusuna neden olabilir. Sigara, alkol tüketimi, kötü ağız ve diş hijyeni de ağız kokusu oluşturabilir. , , , , , bademcik enfeksiyonları, , , laktoz (sütteki şeker) intoleransı, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Genellikle gözden kaçan bir diğer faktörde hastalıklarıdır. ve gastritlerde de ağız kokusu olabilir.

    ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMEYİN
    Birçok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlar ve dil sırtında üreyen bakterilerden dolayı da ağız koku yaşanabilir. Fizyolojik olup, tükürük salgısı gece azalır ve bakteri çoğalmasına yol açar. Bu da kötü koku sebebi olur. Hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu kişide kötü ağız kokusu olabilir.

    ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN
    En önemli tedavisinin hijyen olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göral, şu tavsiyelerde bulundu: Ağız hijyenine mutlaka dikkat edilmelidir. Bol su tüketilmeli, şekersiz çiğnenmesi yarar sağlar. Sakız kullanımı, tarçın, nane ve maydanoz tüketilmesi oldukça yarar sağlar. Hastalığı olan kişi ilgili bölümlerde tedavi edilmelidir. Ağız kokusu sebebi, kullanılan bir ilaca bağlı ise ilgili doktor ile görüşülüp ilaç tavsiyesi alınmalıdır.

    DİŞ İPİ KULLANIN
    Ağızdaki protez ve köprüler iyi temizlenmeli, gerekirse diş ipi kullanılmalıdır. Ağızda içeren gargaralarının kullanılması, dilin fırçalanması da yapılmalıdır. Ağız kuruluğu varsa, suni tükürük içeren ilaçlar tavsiye edilmelidir. Çocuklarda ağız kokusu oluşuyorsa, çocuk hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Beyaz un, beyaz şeker, glikoz/fruktoz şurubu ile tatlandırılmış tüm gıdaların tüketimi azaltılmalıdır.

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