Ağız kokusuna dikkat! Böbrek, karaciğer, reflü ve gastrit hastalığının belirtisi...

Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Prof. Dr. Vedat Göral, ağız kokusuyla ilgili bilinmeyenleri anlatıyor:

SİGARA VE KAHVE TETİKLEYEBİLİR

Soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar bu duruma yol açar. Düşük karbonhidratlı gıdalar, nefeste keton kokusuna neden olabilir. Sigara, alkol tüketimi, kötü ağız ve diş hijyeni de ağız kokusu oluşturabilir. Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı, laktoz (sütteki şeker) intoleransı, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir. Genellikle gözden kaçan bir diğer faktörde mide hastalıklarıdır. Reflü hastalığı ve gastritlerde de ağız kokusu olabilir.

ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMEYİN

Birçok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlar ve dil sırtında üreyen bakterilerden dolayı da ağız koku yaşanabilir. Fizyolojik olup, tükürük salgısı gece azalır ve bakteri çoğalmasına yol açar. Bu da kötü koku sebebi olur. Hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu kişide kötü ağız kokusu olabilir.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN

En önemli tedavisinin hijyen olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göral, şu tavsiyelerde bulundu: Ağız hijyenine mutlaka dikkat edilmelidir. Bol su tüketilmeli, şekersiz sakız çiğnenmesi yarar sağlar. Sakız kullanımı, tarçın, nane ve maydanoz tüketilmesi oldukça yarar sağlar. Hastalığı olan kişi ilgili bölümlerde tedavi edilmelidir. Ağız kokusu sebebi, kullanılan bir ilaca bağlı ise ilgili doktor ile görüşülüp ilaç tavsiyesi alınmalıdır.

DİŞ İPİ KULLANIN

Ağızdaki protez ve köprüler iyi temizlenmeli, gerekirse diş ipi kullanılmalıdır. Ağızda çinko içeren gargaralarının kullanılması, dilin fırçalanması da yapılmalıdır. Ağız kuruluğu varsa, suni tükürük içeren ilaçlar tavsiye edilmelidir. Çocuklarda ağız kokusu oluşuyorsa, çocuk hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Beyaz un, beyaz şeker, glikoz/fruktoz şurubu ile tatlandırılmış tüm gıdaların tüketimi azaltılmalıdır.