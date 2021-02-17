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    Mutluluğun doğal reçetesi! Sağlıklı cinsel hayatın yolu, sağlıklı bedenden geçer

    Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. , sağlıklı beslenmenin cinsel hayatı olumlu yönde etkilediğini söylüyor. Erkeklerde testosteron seviyesini yükselmek için çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.

    Mutluluğun doğal reçetesi

    Sağlıklı bir cinsel hayatın yolu, sağlıklı bedenden geçiyor. Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. , sağlıklı beslenmenin cinsel hayatı olumlu yönde etkilediğini söylüyor.

    Erkeklerde testosteron seviyesini yükselmek için çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.

    Diğer önerilerini sıralıyor:

    Vücudun serotonin salgılaması için Omege- 3 içeren besinler tüketin. , fındık, badem, ve ıkta bolca bulunur.

    Aşk hayatında başarılı olmak için kan şekerinin dengeli olması gerekir. Bunun için , , , , yiyin.

    Bağırsakların sağlıklı olması, doğurganlığı olumlu etkiler. Bu yüzden , bal, sarımsak tüketin.

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    Haberler Sağlık Mutluluğun doğal reçetesi! Sağlıklı cinsel hayatın yolu, sağlıklı bedenden geçer