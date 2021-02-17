Mutluluğun doğal reçetesi! Sağlıklı cinsel hayatın yolu, sağlıklı bedenden geçer

Sağlıklı bir cinsel hayatın yolu, sağlıklı bedenden geçiyor. Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sağlıklı beslenmenin cinsel hayatı olumlu yönde etkilediğini söylüyor.



Erkeklerde testosteron seviyesini yükselmek için çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.



Diğer önerilerini sıralıyor:



Vücudun serotonin salgılaması için Omege- 3 içeren besinler tüketin. Ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği ve balıkta bolca bulunur.



Aşk hayatında başarılı olmak için kan şekerinin dengeli olması gerekir. Bunun için pazı, karnabahar, elma, nar, böğürtlen yiyin.



Bağırsakların sağlıklı olması, doğurganlığı olumlu etkiler. Bu yüzden muz, bal, soğansarımsak tüketin.





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