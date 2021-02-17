Dünyayı kasıp kavuran Corona salgını, sağlığı tehdit ediyor. Dyt. Roksi Menase, bağışıklığı güçlendiren besinleri sıralıyor:
Nar: Antioksidan deposudur. Enfeksiyonla savaşır.
Turunçgiller: C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Beyni korur.
Yumurta: Kaliteli protein deposudur. İyi kolesterolü artırır ve kalp sağlığını korur.
Balık: Haftada bir kez tüketmek kalp krizini önler.
Brokoli: İçerisindeki C vitaminleri ile bağışıklığı destekler.
Havuç: Antioksidan deposudur. Kan akışını düzenler. Bağışıklığı güçlendirir.
Zencefil: Enfeksiyonu azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısına iyi gelir.
Bal: Öksürüğü azaltır. Uyku kalitesini artırır. Antioksidandır. Vücudu temizler.
Badem: Kötü kolesterolü düşürür. Vücuda güç verir.
Su: Su, vücudu bakterilerden temizler. Günde 8-10 bardak su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir.
Nar: Antioksidan deposudur. Enfeksiyonla savaşır.
Turunçgiller: C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Beyni korur.
Yumurta: Kaliteli protein deposudur. İyi kolesterolü artırır ve kalp sağlığını korur.
Balık: Haftada bir kez tüketmek kalp krizini önler.
Brokoli: İçerisindeki C vitaminleri ile bağışıklığı destekler.
Havuç: Antioksidan deposudur. Kan akışını düzenler. Bağışıklığı güçlendirir.
Zencefil: Enfeksiyonu azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısına iyi gelir.
Bal: Öksürüğü azaltır. Uyku kalitesini artırır. Antioksidandır. Vücudu temizler.
Badem: Kötü kolesterolü düşürür. Vücuda güç verir.
Su: Su, vücudu bakterilerden temizler. Günde 8-10 bardak su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir.