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    Güçlü bedenin sırrı 10'da saklı! tehdidine karşı nbağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

    Dünyayı kasıp kavuran ı, sağlığı tehdit ediyor. Peki, tehdidine karşı bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Güçlü bedenin sırrı 10'da saklı!
    Dünyayı kasıp kavuran ı, sağlığı tehdit ediyor. Dyt. Roksi Menase, bağışıklığı güçlendiren besinleri sıralıyor:

    : Antioksidan depodur. Enfeksiyonla savaşır.

    : C vitamini deposudur. Bağışıklığı güçlendirir. Beyni korur.

    : Kaliteli protein deposudur. İyi kolesterolü artırır ve kalp sağlığını korur.

    ık: Haftada bir kez tüketmek kalp krizini önler.

    : İçerisindeki C vitaminleri ile bağışıklığı destekler.

    : Antioksidan deposudur. Kan akışını düzenler. Bağışıklığı güçlendirir.

    : Enfeksiyonu azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısına iyi gelir.

    Bal: Öksürüğü azaltır. Uyku kalitesini artırır. Antioksidandır. Vücudu temizler.

    : Kötü kolesterolü düşürür. Vücuda güç verir.

    Su: Su, vücudu bakterilerden temizler. Günde 8-10 bardak su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir.
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    Haberler Sağlık Güçlü bedenin sırrı 10'da saklı! Coronavirüs tehdidine karşı nbağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?