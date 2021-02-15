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    Diş sağlığına dikkat! Uzmanlar hastalıkların diş sağlığı üzerindeki etkileri açıklıyor

    Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Uzmanlar, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor.

    Endişe etmeliyiz!

    Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Uzmanlar, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor:

    DİYABET
    tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını da etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Çürümeye, diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir. , ve iltihap, artan kan şekeri seviyesinin olası sonuçlarıdır. Şekerle birlikte düzelecektir.

    YEME BOZUKLUKLARI
    Bir yeme bozukluğuyla ilişkili yetersiz besinler ve vitaminler de dişlerin durumuna yansır. eksikliği diş kaybına neden olabilir.

    ALZHEIMER
    Kötü dişler, diş eti sorunları veya ağız ve boğazda iltihaplanma olan kişiler 'dan şikayetçidir.

    KANSER
    Diş ağrısı ve diş kaybı, çeşitli türlerinin bir işareti olabilir. Bunlara ve akciğer kanseri dahildir.

    KALP HASTALIKLARI
    Kötü diş hijyeni, p sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir. e yol açabilir.

    STRES
    Sürekli yüksek altında olanlar, genellikle bilinçsizce ve uykularında dişlerini gıcırlatırlardır

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