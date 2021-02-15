Diş sağlığına dikkat! Uzmanlar hastalıkların diş sağlığı üzerindeki etkileri açıklıyor

Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Uzmanlar, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor:

DİYABET

Tip 2 diyabet tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını da etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Çürümeye, diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir. Diş eti kanaması, periodontal hastalık ve iltihap, artan kan şekeri seviyesinin olası sonuçlarıdır. Şekerle birlikte düzelecektir.

YEME BOZUKLUKLARI

Bir yeme bozukluğuyla ilişkili yetersiz besinler ve vitaminler de dişlerin durumuna yansır. Kalsiyum eksikliği diş kaybına neden olabilir.

ALZHEIMER

Kötü dişler, diş eti sorunları veya ağız ve boğazda iltihaplanma olan kişiler Alzheimer'dan şikayetçidir.

KANSER

Diş ağrısı ve diş kaybı, çeşitli kanser türlerinin bir işareti olabilir. Bunlara yemek borusu ve akciğer kanseri dahildir.

KALP HASTALIKLARI

Kötü diş hijyeni, kalp sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir. Kalp krizine yol açabilir.

STRES

Sürekli yüksek stres altında olanlar, genellikle bilinçsizce ve uykularında dişlerini gıcırlatırlardır