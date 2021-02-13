Glokom yani göz tansiyonu, göz içi basıncının görme sinirini zayıflatarak hasara uğratmasıdır. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan, görme kaybına yol açabilen glokom tedavileri hakkında bilgiler verdi.

İLAÇ Tedavisi: Göz tansiyonu, gözdeki sıvının üretimini azaltarak veya bu sıvının atılımını arttırarak düşürülür. İlaçlar gün boyu belirli aralıklarda damlatılan göz damlaları olup bunlar yaşam boyu kullanılması gereken ilaçlardır. İlaç etkili değilse lazer veya cerrahi yapılabilir.

LAZER Tedavisi: Glokom krizinde yüksek basınçlı göze uygulandığı gibi diğer gözün glokom krizine girmesinin engellenmesinde kullanılır. Müdahale süresi yaklaşık 5-10 dakikadır

CERRAHI Tedavi: Göz içindeki sıvının göz dışına aktarımı sağlanır. Bu geleneksel cerrahi yöntemler ile yapılabildiği gibi günümüzde yönelimin arttığı minimal girişimsel yöntemler ile dokuların en az etkileneceği yöntemler kullanılarak da yapılmaktadır.

Ameliyatları uzman eller yapmalı.