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    Bir fincan şifa ıhlamur (Sağlık haberleri)

    Soğuk kış günlerinde imdada yetişen ıhlamurun çayının faydaları saymakla bitmiyor: Terlemeyi sağlar. Ateş düşürür. Öksürüğe iyi gelir. be ve nezleye fayda sağlar. ağrılarını hafifletir. Kaygıyı ve stresi azaltır. Rahatlama sağlar. tedavisinde ve kan bacınüşürmede kullanılır. Sindirim sistemini daha düzenli çalıştırır. Kas spazmlarını giderir. rahatsızlıklarına karşı kullanılır. ağrısını alır. Hazımsızlığa iyi gelir. Çarpıntıyı giderir. Toksinleri atar.

    Bir fincan şifa ıhlamur

    Soğuk kış günlerinde imdada yetişen ıhlamurun çayının faydaları saymakla bitmiyor: Terlemeyi sağlar. Ateş düşürür. Öksürüğe iyi gelir. be ve nezleye fayda sağlar. ağrılarını hafifletir. Kaygıyı ve stresi azaltır. Rahatlama sağlar. tedavisinde ve kan bacınüşürmede kullanılır. Sindirim sistemini daha düzenli çalıştırır. Kas spazmlarını giderir. rahatsızlıklarına karşı kullanılır. ağrısını alır. Hazımsızlığa iyi gelir. Çarpıntıyı giderir. Toksinleri atar.

    BASURA YER ELMASI
    Yer elması, başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

    YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
    Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

    KEREVİZİ SEVERİZ
    Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. hastalıklarına karşı koruyucudur. ve ağrılarını azaltır.

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    Haberler Sağlık Bir fincan şifa ıhlamur (Sağlık haberleri)