Bir fincan şifa ıhlamur (Sağlık haberleri)

Soğuk kış günlerinde imdada yetişen ıhlamurun çayının faydaları saymakla bitmiyor: Terlemeyi sağlar. Ateş düşürür. Öksürüğe iyi gelir. Gribe ve nezleye fayda sağlar. Migren ağrılarını hafifletir. Kaygıyı ve stresi azaltır. Rahatlama sağlar. İshal tedavisinde ve kan basıncını düşürmede kullanılır. Sindirim sistemini daha düzenli çalıştırır. Kas spazmlarını giderir. Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır. Boğaz ağrısını alır. Hazımsızlığa iyi gelir. Çarpıntıyı giderir. Toksinleri atar.

BASURA YER ELMASI

Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Gut ve osteoartrit ağrılarını azaltır.