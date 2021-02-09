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    Böbrek dostu maden suyu (Sağlık haberleri)

    Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyu şifa dağıtıyor. Düzenli tüketildiğinde vücut ve cilt sağlığına yardımcı oluyor. Böbrek ve idrar yollarındaki taş oluşumunu önlüyor. enfeksiyonunu tedavi ediyor. Ürolojik hastalıklarla savaşıyor. Böbrekleri çalıştırıyor. kreası koruyor. Reflü ve gastritle savaşıyor. Sindirim sistemini rahatlatan maden suyu, bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlığı engelliyor.

    Böbrek dostu maden suyu

    Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyu şifa dağıtıyor. Düzenli tüketildiğinde vücut ve cilt sağlığına yardımcı oluyor. Böbrek ve idrar yollarındaki taş oluşumunu önlüyor. enfeksiyonunu tedavi ediyor. Ürolojik hastalıklarla savaşıyor. Böbrekleri çalıştırıyor. kreası koruyor. Reflü ve gastritle savaşıyor. Sindirim sistemini rahatlatan maden suyu, bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlığı engelliyor.

    BAĞIRSAKLARA BEYAZ LAHANA
    Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan , lifli yapısı sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. hastalıklarını bitirir.

    HAVUÇ HAVUÇ SAĞLIK
    Mide ülserini engelleyen havuç, diş ve diş eti sağlığını destekler. Tansiyonudüşürür. Felç riskini azaltır. sütünü artırır. sağlığını korur. Öksürüğü keser. Her gün tüketmek kanserine karşı koruma sağlar.

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    Haberler Sağlık Böbrek dostu maden suyu (Sağlık haberleri)