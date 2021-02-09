Böbrek dostu maden suyu (Sağlık haberleri)

Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyu şifa dağıtıyor. Düzenli tüketildiğinde vücut ve cilt sağlığına yardımcı oluyor. Böbrek ve idrar yollarındaki taş oluşumunu önlüyor. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi ediyor. Ürolojik hastalıklarla savaşıyor. Böbrekleri çalıştırıyor. Pankreası koruyor. Reflü ve gastritle savaşıyor. Sindirim sistemini rahatlatan maden suyu, bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlığı engelliyor.

BAĞIRSAKLARA BEYAZ LAHANA

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan lahana, lifli yapısı sayesinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. Karaciğer hastalıklarını bitirir.

HAVUÇ HAVUÇ SAĞLIK

Mide ülserini engelleyen havuç, diş ve diş eti sağlığını destekler. Tansiyonudüşürür. Felç riskini azaltır. anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur. Öksürüğü keser. Her gün tüketmek akciğer kanserine karşı koruma sağlar.