Bronşit, burun tıkanıklığı, öksürük ve hapşırıkla belirti veriyor

Bronşit, zamanında müdahale edilmezse hızla ilerleyerek ciddi tablolara neden olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Kuter, bronşite karşı önerilerini 8 maddede şöyle sıralıyor:

Çocuğumuzu korumak için ebeveyn olarak işe önce kendimizi korumakla başlamalıyız. Bu nedenle kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterin.

Hasta olmadıklarından emin olsanız bile sessiz taşıyıcılar olabilecekleri için evinizde misafir ağırlamayın.

El hijyeninize çok dikkat etmeli; ellerinizi gün içinde sık sık, en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalısınız.

Mutlaka maske takın ve maskenizi sık aralıklarla değiştirin. Eğer 2 yaş üstündeyse maske takma alışkanlığı edindirin, maskesini düzenli olarak değiştirin.

Dengeli ve tüm besin gruplarından zengin beslenmesini sağlayın. Çocuğunuz mutlaka günlük taze meyve ve sebze tüketmeli, bol bol sıvı almalı.

Anne sütünüz varsa, 2 yaşına kadar emzirmeye devam edin.

SİGARAYI BIRAKIN

Rutin doktor kontrollerini ve aşılarını pandemi döneminde de ihmal etmeyin.

Sigara dumanına maruz kalmasını önleyin.