Uzun ömür için sağlıklı beslenmek şart: Bir günde mutlaka almamız gereken vitaminler... (Sağlık haberleri)

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde mutlaka almamız gereken vitaminleri sıralıyor.