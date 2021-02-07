Uzun ömür için sağlıklı beslenmek şart: Bir günde mutlaka almamız gereken vitaminler... (Sağlık haberleri)

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde mutlaka almamız gereken vitaminleri sıralıyor.
A VİTAMİNİ: Antioksidan etkiye sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri korur. Üremeyi ve gelişmeyi artırır. Diş sağlığını destekler. Karaciğere destek verir. Ciğer, yumurta, yoğurt, peynir, brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelye, marul, greyfurt, kavun ve domateste bulunur.
B12 VİTAMİNİ: Hücrelerin yaşlanmasını engeller. Kalp sağlığını korur. Meme, kolon ve prostat kanserini engeller. Et ve süt ürünleri, balık, kabuklu deniz canlılarında bulunur.