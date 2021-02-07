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    Uzun ömür için sağlıklı beslenmek şart: Bir günde mutlaka almamız gereken vitaminler... (Sağlık haberleri)

    Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde mutlaka almamız gereken vitaminleri sıralıyor.

    Muhteşem 5'li!

    Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Bunun için de sağlıklı beslenmek gerekiyor. Besinlerden aldığımız vitamin ve mineraller, vücudu tepeden tırnağa temizliyor. Uzmanlar, bir günde mutlaka almamız gereken vitaminleri sıralıyor.

    A VİTAMİNİ: Antioksidan etkiye sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri korur. Üremeyi ve gelişmeyi artırır. Diş sağlığını destekler. Karaciğere destek verir. Ciğer, yumurta, yoğurt, peynir, brokoli, maydanoz, havuç, nane, patates, ıspanak, bezelye, marul, greyfurt, kavun ve domateste bulunur.

    B12 VİTAMİNİ: Hücrelerin yaşlanmasını engeller. Kalp sağlığını korur. Meme, kolon ve prostat kanserini engeller. Et ve süt ürünleri, balık, kabuklu deniz canlılarında bulunur.

        C VİTAMİNİ: Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirir. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, maydanoz, karnabahar, domates, kuşburnuda bolca bulunur.

        D VİTAMİNİ: Kemik gelişimini destekler. Meme ve kolon kanserini korur. Kasları güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Peynir, yumurta ve patateste bulunur.

        FOLİK ASİT: Kalp hastalıkları ve felci önler. Kolesterolü düşürür. Beyin sağlığını destekler. Mercimek, kuşkonmaz, barbunya, brokolide bulunur.

            KONSERVEDEN MİGREN ÇIKTI
            Dayanılmaz ağrılara neden olan migren, sıklıkla kadınlarda ortaya çıkıyor. Stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni migrene neden oluyor. Bunların dışında Peynir, sakatatlar sucuk salam pastırma gibi işlenmiş besinler ve konserve yiyecekler migren ataklarına yol açabiliyor.

            ÖMÜRSÜN KAHVE!
            Japonya'daki Osaka Üniversitesi, yeşil çay ve kahvenin faydalarını araştırdı. Düzenli çay ve kahve tüketiminin inme ve kalp krizine bağlı ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Prof. Hisroyasu İso, düzenli yeşil çay tüketen kişilerin ölüm riskinin yüzde 62 daha az olduğunu açıkladı.

            KOLESTEROLE KIRMIZI DARBE
            Kırmızının en şifalı hali pancar, bolca C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basını dengeler. Hafızayı korur. Alzheimer riskini azaltır. Kalbi güçlendirir. Kolesterolle savaşır. Kalp krizine karşı koruma sağlar. Kanserle savaşır. Bağırsakların dostudur. Kabızlığı bitirir.
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            Haberler Sağlık Uzun ömür için sağlıklı beslenmek şart: Bir günde mutlaka almamız gereken vitaminler... (Sağlık haberleri)