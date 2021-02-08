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    • 08.02.2021 16:21
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    Covid aşı sırası sorgula: 2021 ve ile aşı randevusu nasıl alınır? 2023 SMS ile aşı sırası nasıl öğrenilir?

    aşı sırası sorgulaması yapan vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır sorusuna da yanıt arıyor. Türkiye'de ları vurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığınca yeni aşılama ve yaş grubu programları açıklandıkça, aşı randevu oluşturma ekranı ve MHRS sistemi de vatandaşlar için merak konusu oluyor. Bu bağlamda vatandaşlar da aşı sırasının nasıl olduğunu öğrenmek istiyor. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

    takvim.com.tr
    2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

    Koronavirüs (covid 19) aşısı olacak mıyım? Aşı sırası sorgulama ekranından ne zaman aşı vurulacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda aşı randevusu almak istiyor. Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir. İşte MHRS E-nabız aşı randevuları hakkında merak edilen bilgiler...

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
    "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

    "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

    Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

    Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

        AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

        E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

        E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

        Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

        En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

        Uzman doktor muayeneye gelen vatandaşın şikayetlerini dinler ve incelemelerde bulunur, gerekli gördüğü durumda hastayı tahlile gönderebilir. Hastanede yapılan bu tahliller ise bir süre sonra e-nabız sistemine aktarılır. Dolayısıyla vatandaşlar geçmişte yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarına ulaşmak için e-nabız sistemine giriş yapıp ilgili sayfadan inceleme yapabilirler.

        "AŞILA" MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN DE YAPILABİLECEK

        Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Bakanlık aşı takibi için 'aşıla" mobil uygulamasını açıkladı. İndirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

            KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA!

            Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki 75 yaş üzerindeki vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. İstanbul'daki 75 yaş üzeri vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, 75 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...

            "HİÇ KİMSE KORKMADAN GELSİN"

            Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne aşı yaptırmaya gelen Hasan Cansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini, rahat olduğunu söyledi. Cansever, yaşıtlarına seslenerek, "Herkes aşı olsun; millet için devlet için sağlığı için." dedi.

            RANDEVU OLUŞTURMA

            Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

            Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

            75 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

            COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda, 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde MHRS ve e Nabız üzerinden aşı randevusu ve sorgulamaları yapılacak. Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.

            Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

                MHRS ÜZERİNDEN 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA

                Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

                -MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

                -Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

                -Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

                -"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

                -Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz

                AŞI KAYITLARI NASIL YAPILIR? AŞI SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

                Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.

                75 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NASIL OLACAK?

                Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
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                Haberler Güncel Covid aşı sırası sorgula: 2021 MHRS ve e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır? 2023 SMS ile aşı sırası nasıl öğrenilir?