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    hastalığı, ölüme kadar götürebiliyor: hastalığı riskini de 4 kat artırıyor (Sağlık haberleri)

    hastalığı yani , rahatsızlığı ve ayak yaraları başta olmak üzere 5 büyük hastalığı da beraberinde getiriyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , şekerin gelişmiş toplumlarda ölüme sebep olan hastalıklar içinde beşinci sırada olduğuna dikkat çekti: Hastaların yüzde 75'inin ölüm sebebi hastalıklarıdır.

    Çok şeker dört çeker

    Şeker hastalığı yani diyabet, kalp rahatsızlığı ve ayak yaraları başta olmak üzere 5 büyük hastalığı da beraberinde getiriyor. Medicana Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Serdal Baysal, şekerin gelişmiş toplumlarda ölüme sebep olan hastalıklar içinde beşinci sırada olduğuna dikkat çekti: Hastaların yüzde 75'inin ölüm sebebi damar hastalıklarıdır.

    Diyabet, sadece kan şekeri yüksekliği olmayıp, aynı zamanda kalp damar rahatsızlıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, göz damarlarında ciddi değişiklikler, böbreklerde zamanla önemli hasarlara yol açıyor. Böbrek yetmezliği de şeker hastalarının hayat kalitesini olumsuz etkiler.

    KONTROL ŞART
    Diyabet hastalığı, majör olarak diyabetik nöropati, retinopati, nefropati, kalp damar hastalıkları ve diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere 5 majör hastalığı beraberinde getirmektedir. Diyabetin, ilaç veya insülinin yanı sıra, beslenme ve diyet kontrolü, rutin 3 ile 6 ay arasında yakın takibi gerekmektedir.

        ALTIN KAHVE
        Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor.

        Faydaları ise saymakla bitmiyor:
        Stresi azaltır: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık % 40 oranında azalttığı tespit edildi.


        Enerji verir: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.
        Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar: Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.


            Tokluk hissi verir: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.
            Hafızayı güçlendirir: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

            YABAN MERSİNİNİ GÖRÜN
            Sevilen meyvelerden yaban mersini, gözleri korur. Yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

            ENFEKSİYONA KİMYON
            Kalp sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur. İltihap sökücü özelliği vardır. Yarım yemek kaşığı kimyon birçok bilinen antioksidandan iki kat daha etkilidir.

                PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
                Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.
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                Haberler Sağlık Şeker hastalığı, ölüme kadar götürebiliyor: Damar hastalığı riskini de 4 kat artırıyor (Sağlık haberleri)