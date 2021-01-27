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    Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir (Sağlık haberleri)

    Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

    Beyniniz için çıtlayın

    Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

    KALBİNİZE BADEM
    Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda içeriğindeki lif sayesinde damarlardaki toksinleri temizler.

    BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU


    Çörek otu, öksürüğe çaredir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. be karşı birebirdir. Baş ağrısını hafifletir. maya iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletir.

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    Haberler Sağlık Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir (Sağlık haberleri)