Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir (Sağlık haberleri)

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

KALBİNİZE BADEM

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda içeriğindeki lif sayesinde damarlardaki toksinleri temizler.

BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU



Çörek otu, öksürüğe çaredir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Gribe karşı birebirdir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmaya iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletir.