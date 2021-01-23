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    Taş değirmen ununda ‘Alzheimer’ tehlikesi

    Uzmanlar, taş değirmen ununda ‘Alzheimer’ tehlikesine dikkat çekiyor. İşte haberin detayları ve 23 Ocak tarihli 'nden derlediğimiz sağlık haberleri...

    Unutmayın!
    Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , taş değirmende öğütülen undan elde edilen ekmeklerin Alzheimer hastalığını tetikleyebileceğine söyledi: Alüminyum, silisyum, magnezyum gibi zararlı bileşenler içeren öğütme taşlarının zaman içerisinde una da karışıyor. Buğdaydan korkmayalım, ekmekten korkmayalım. Sadece fazla tüketmeyelim. Önerilen miktarları aşmadan doğru metotlarla üretilmiş ekmekleri tüketelim.

    BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR
    Fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir.


    KANSERE KARŞI NAR
    Bereketin sembolü nar, antioksidan zenginidir. ayı korur. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. riskini önler. hastalıklarını engeller.
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    Haberler Sağlık Taş değirmen ununda ‘Alzheimer’ tehlikesi