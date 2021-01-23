Taş değirmen ununda ‘Alzheimer’ tehlikesi

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, taş değirmende öğütülen undan elde edilen ekmeklerin Alzheimer hastalığını tetikleyebileceğine söyledi: Alüminyum, silisyum, magnezyum gibi zararlı bileşenler içeren öğütme taşlarının zaman içerisinde una da karışıyor. Buğdaydan korkmayalım, ekmekten korkmayalım. Sadece fazla tüketmeyelim. Önerilen miktarları aşmadan doğru metotlarla üretilmiş ekmekleri tüketelim.
BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR
Fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir.
KANSERE KARŞI NAR
Bereketin sembolü nar, antioksidan zenginidir. Hafızayı korur. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Kanser riskini önler. Sindirim hastalıklarını engeller.
BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR
Fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir.
KANSERE KARŞI NAR
Bereketin sembolü nar, antioksidan zenginidir. Hafızayı korur. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Kanser riskini önler. Sindirim hastalıklarını engeller.