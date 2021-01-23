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    döneminde anne olmak isteyenler dikkat!

    ı anne adaylarını daha çok endişelendiriyor. Dr. , bebek sahibi olmak isteyenlerin en çok sorduğu 6 soruyu cevapladı.

    Altın bebek
    Hamile kadınlarda Covid-19, olmayanlara göre daha mı ağır seyrediyor?
    Hayır. Covid-19 pozitif olan kadınların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği tespit edilmiştir.

    Virüs hangi gruptaki hamilelerde daha şiddetli?
    , , ileri evre astım, kalp ve kanser hastaları daha çok risk grubundadır.

    Corona, düşüğe neden olur mu?
    Araştırmalar Covid- 19'un düşük nedeni olduğunu göstermemiştir.

    Hangi şikayetler varsa pozitif olacağından şüphelenilmelidir?
    Belirtiler benzer. Ateş ve öksürüğe dikkat.

    Covid testi doğumda etkili mi?
    Hayır.

    Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bebeğe zarar verir mi?
    Hamile kadınlarda isi ve çekilebilir. Sorun yok.
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    Haberler Sağlık Pandemi döneminde anne olmak isteyenler dikkat!