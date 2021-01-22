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    için neler yapılmalı? İlaç mı diyet mi derseniz ikisi de birbirini destekler

    ün kalp-damar hastalıkları ve felç açısından önemli bir risk faktörü olduğu bir gerçek. Peki LDL mutlaka ilaçla mı düşürülmeli? Prof. Dr. , kolesterol için çözüm yollarını TAKVİM için açıklıyor: ve felç geçiren hastaların kolesterol düzeyleri ne olursa olsun statin türü kolesterol düşürücü ilaçları kullanmaları gerekli. Kalp krizi geçirmemiş, fazla risk faktörü olmayan kişilerin ise sağlıklı beslenme kurallarına uyarak, kolesterollerini düşürmeleri mümkündür.

    Kolesterol için neler yapılmalı? İlaç mı diyet mi derseniz ikisi de birbirini destekler

    Kolesterolün kalp-damar hastalıkları ve felç açısından önemli bir risk faktörü olduğu bir gerçek. Peki LDL mutlaka ilaçla mı düşürülmeli? Prof. Dr. Osman Erk, kolesterol için çözüm yollarını TAKVİM için açıklıyor:

    Kalp krizi ve felç geçiren hastaların kolesterol düzeyleri ne olursa olsun statin türü kolesterol düşürücü ilaçları kullanmaları gerekli. Kalp krizi geçirmemiş, fazla risk faktörü olmayan kişilerin ise sağlıklı beslenme kurallarına uyarak, kolesterollerini düşürmeleri mümkündür.

    KÖTÜ KOLESTEROL KALBİ NASIL ETKİLER?
    Kolesterol yüksekliği bir risk faktörüdür ama risk faktörlerinden sadece bir tanesidir. Sigara, obezite, hipertansiyon, stres, diyabet, glisemik indeksi yüksek karbonhidratların tüketilmesi, hayvansal proteinler diğer önemli risk faktörleridir.

        Ne kadar risk faktörü bir arada olursa risk o kadar yüksektir. Kalp krizi geçirenlerin yarısında kolesterol yüksek değildir, tersi de doğrudur. LDL kolesterolün yanı sıra, HDL kolesterol düşüklüğü ve trigliserid yüksekliği de kalp hastalığı açısından diğer risk faktörleridir.

        HANGİ BESİNLERİ TÜKETMEK GEREKİR?
        Baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişlerin yanı sıra greyfurt, elma, havuç gibi besinler kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Bunları yerseniz kolesterol ve tansiyonunuz düşer, Kilo vermiş olursunuz.

        Kolesterol ilaçlan mucize değildir. Yani diyet yapmadan, istediğiniz her şeyi yiyip içip, sigara kullanıp bu haplarla kolesterolü düşürmeye çalışmak doğru değil. Önce yaşamı düzeltmeli.

            KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
            Statin             grubu ilaçların birçok yan etkisi vardır. Bunlar inflamasyon dediğimiz yangıyı azaltan ilaçlardır. İnflamasyon başta obezite, diyabet, kanser, astım, nörolojik hastalıklar ve kalp-damar hastalıkları için ortak bir risk faktörüdür.

            Statin kullananlarda kanser riskinin ciddi derecede düşük olduğu saptandı.

            SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
            PROF. DR. OSMAN ERK
            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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