Kolesterol için neler yapılmalı? İlaç mı diyet mi derseniz ikisi de birbirini destekler

Ne kadar risk faktörü bir arada olursa risk o kadar yüksektir. Kalp krizi geçirenlerin yarısında kolesterol yüksek değildir, tersi de doğrudur. LDL kolesterolün yanı sıra, HDL kolesterol düşüklüğü ve trigliserid yüksekliği de kalp hastalığı açısından diğer risk faktörleridir.