Kolesterol için neler yapılmalı? İlaç mı diyet mi derseniz ikisi de birbirini destekler

Kolesterolün kalp-damar hastalıkları ve felç açısından önemli bir risk faktörü olduğu bir gerçek. Peki LDL mutlaka ilaçla mı düşürülmeli? Prof. Dr. Osman Erk, kolesterol için çözüm yollarını TAKVİM için açıklıyor:
Kalp krizi ve felç geçiren hastaların kolesterol düzeyleri ne olursa olsun statin türü kolesterol düşürücü ilaçları kullanmaları gerekli. Kalp krizi geçirmemiş, fazla risk faktörü olmayan kişilerin ise sağlıklı beslenme kurallarına uyarak, kolesterollerini düşürmeleri mümkündür.
KÖTÜ KOLESTEROL KALBİ NASIL ETKİLER?
Kolesterol yüksekliği bir risk faktörüdür ama risk faktörlerinden sadece bir tanesidir. Sigara, obezite, hipertansiyon, stres, diyabet, glisemik indeksi yüksek karbonhidratların tüketilmesi, hayvansal proteinler diğer önemli risk faktörleridir.