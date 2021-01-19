KANSERE YOL AÇIYOR

Bir anda başlayan karın ağrısı uzun bir süre geçmezse ve bu ağrının yanında bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi durumlar belirirse derhal bir doktora başvurulmalıdır. Bu tür şikayetleri yaşayan herkeste ciddi bir rahatsızlık olmayabilir ancak herhangi bir tahliltetkik yapılmadan hafif başlayan bir ağrı mide kanserinin ya da böbrek taşı gibi herhangi bir hastalığın habercisi olabilir.