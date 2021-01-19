Sedef hastalığı, Türkiye'de yüzde 1,5, dünyadaki 125 milyondan fazla kişide görülüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi:
Sedef; derinin her tarafında, bilhassa diz-dirsek başta olmak kaydıyla bir zeminde kırmızı renkte kızıllıkların, üzerinde sedefi beyaz renkte pullanmaların görüldüğü bir hastalık tablosudur.
Örneğin tüm vücudun kırmızılıkla kaplandığı, üzerinde bazen pullanmaların görüldüğü ya da tüm vücudun püskül diye adlandırdığımız cerahatli lezyonlarla kaplandığı forumlarda da görülebilir. Bu hastalık sadece deriyi tutmuyor. Tırnaklarda kalınlaşmalar ve renk değişiklikleri de hastalık seyredebiliyor.
KARIN AĞRISI DEYİP GEÇMEYİN
Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, yetişkin ve çocuklarda sık rastlandığı söylüyor: Genel olarak karın ağrısı şikayetlerinin sebebini hazımsızlık, üşütme gibi nedenlere bağlasak da bazı karın ağrıları farklı sebeplerden dolayı olabilir.
Ağrı oluştuğu zaman ciddiyetini ağrının şiddetine bağlamaya çalışmamız doğru bir düşünce değildir. Bazı karın ağrısı şikayetleri ciddi bir rahatsızlığa işaret edip etmediği ağrının şiddetiyle orantılı olmayabiliyor.
KANSERE YOL AÇIYOR
Bir anda başlayan karın ağrısı uzun bir süre geçmezse ve bu ağrının yanında bulantı, kusma, kabızlık, ishal gibi durumlar belirirse derhal bir doktora başvurulmalıdır. Bu tür şikayetleri yaşayan herkeste ciddi bir rahatsızlık olmayabilir ancak herhangi bir tahliltetkik yapılmadan hafif başlayan bir ağrı mide kanserinin ya da böbrek taşı gibi herhangi bir hastalığın habercisi olabilir.
NEZLE-GRİBE NANE YAĞI
Nane yağı; mide bulantısı, soğuk algınlığı, irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim problemleri, baş ağrıları dahil olmak üzere türlü durumlar adına bir tedavi olarak kullanılması mümkündür. Ağız gargaraları ve besinlerde aroma için kullanılan bu yağ, nefes açar.
PÜSKÜLLERİNDE MUCİZE VAR
Mısır püskülünde bolca C ve K vitamini bulunur. Bunun yanında potasyum yönünden de oldukça zengindir. Bu sebeple de güçlü bir antioksidan özelliği vardır. Deri hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığın tedavisinde önerilmektedir. Diyabet rahatsızlığına iyi gelir.
BAĞIRSAKLARA KEKİK
Kekik, iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktürür. Kansere karşı koruyucudur.
DERİLER İÇİN BALKABAĞI
Balkabağı, yüksek lif içermesi ile kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir. Çok güçlü bir antioksidandır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.