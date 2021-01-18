"DEMANSI DURDURMAK YA DA YAVAŞLATMAK MÜMKÜN"

Demans hastalığının ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmanın mümkün olduğunu ancak hastalığın tamamen yok olmasının mümkün olmadığını ifade eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demansa neden olan hastalıkların çoğunun kesin tedavisi yoktur ve kullanılan ilaçlar genellikle semptomatik tedaviye yöneliktir. Normal basınçlı sıvı birikmesi, vitamin B12 eksikliği, hipotiroidi ya da diğer metabolik bozukluklara bağlı demansiyel sendromlar tedaviye iyi yanıt veren tablolardır. Bu sebeple bir kısmı da tedavi edilebilir demanslar listesi içinde yerlerini almıştır. Demans tedavisinde öncelikle hastanın algısını bozabilecek ilaçları kesmek ve sistemik hastalıkları tedavi etmek gerekir. Böylelikle demansa neden olan hastalığa yönelik spesifik tedaviye başlanabilir."

60 YAŞ ÖNCESİNİN YÜZDE 50'SİNDE AİLE ÖYKÜSÜ BULUNUYOR

Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile Alzheimer hastalığının oluştuğunu belirten Usta, "Tüm Alzheimer hastalığı olgularının yüzde 1'inden azı kalıtsal olma özelliği taşır. Alzheimer hastalığının 40-50 yaş aralığında başladığı durumlarda aile öyküsü daha ön plandadır. 60 yaştan önce başlayan vakaların yüzde 50'sinden fazlasında aile hikayesi vardır. Alzheimer hastalığı olan bireylerin çocuklarında Alzheimer hastalığı görülme riski sağlıklı bireylerin çocuklarına göre 6 kat fazladır. Genetik mutasyonlar ve birinci derece akrabalarında Alzheimer hastalığı varlığında hastalığa yakalanma riski yüzde 29,2 ile yüzde 61,4 oranı arasında değişir" diye konuştu.