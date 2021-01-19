Bitki çayları bağışıklığı güçlendiriyor! İşte bitki çaylarının hastalıklara karşı etkisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melodi Özuzun, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak bitki çayları tüketilmesi önerisinde bulundu. Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi. İşte kışın vazgeçilmezi o mucize bitki çayları ve faydaları:

ZENCEFİL: Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarını gidermek için de birebir.

KUŞBURNU: Bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden olan C vitamini bakımından oldukça zengin. Ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir.

ADAÇAYI: Uçucu bileşenleri sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğazdaki iltihaplanmanın yanı sıra, enfeksiyonu da önlemeye yardım eder.

EKİNEZYA: Üst solunum yollarının yanı sıra, migren ve anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesine karşı da koruyucu etkisi vardır.

TARÇIN: Kış aylarında yüksek C vitamini kaynağı olan limon ile birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır.

PAPATYA

İçerdiği bileşenler ile oldukça etkili bir antibakteriyeldir. Kışın sıkça karşımıza çıkan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetleri azaltmada yardımcı olduğu kadar bağışıklık sistemini güçlendirmek için de faydalı olduğu bilinmektedir.

REZENE

Kokusu biraz rahatsız edici olsa da rezene çayının faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki A ve B kompleksi, C ve D vitaminleriyle antioksidanlar açısından zengin olan rezene çayı, kış aylarında sık yakalanılan soğuk algınlığının belirtilerini bastırır.

IHLAMUR

Kırsal kesimlerde, hatta şehirlerde bile en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı, özellikle kışın öksürük probleminin tedavisinde kullanılır. Balla karıştırılması etkisini artırır, solunum yollarında yaşanan tahribatın giderilmesini sağlar.