Emziren anneler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?

Halen kullanımda olan aşılar m-RNA aşıları Pfizer/BioNTech ve Moderna, viral vektör tabanlı Oxford/ Astra-Zeneca aşısı ile inaktif Çin aşılarıdır. Emziren annelerin çoğu, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olup, aşılama için öncelikli kategoride yer alır. Ancak diğer ilaçlara benzer şekilde, gebe veya emziren kadınlar, Kovid-19 aşılarının etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili çalışmalara dahil edilmiyor."

Karabayır, bununla birlikte Kovid-19 aşılarının emziren anneler ve bebekleri için güvenli olacağının düşünüldüğünü bildirerek, aşıların risk ve faydalarının Kovid-19 riskiyle karşılaştırılması gerektiğinin altını çizdi.