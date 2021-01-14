Kronik hastalara kritik uyarı! Koronavirüs en çok...

Diyabeti olanların ve kalp hastalarının da bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Filiz Arabacı, şu önerilerde bulundu:

"Diyabeti olan hastaların kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmaları enfeksiyonlar açısından önemlidir. Özellikle insülin kullanan hastaların kan şekeri takibini düzenli yapmalarını öneriyoruz. Kalp hastalarının doktoru ile uzaktan görüşme yapabilme olanağı varsa hastaneye gitmeden takiplerini yaptırmasında fayda var. Ancak bu olanağı olmayanlar için kritik kontrollerini aksatmamalı. İlaçlarını düzenli almaları ve diyetlerine dikkat etmeleri gereklidir. Genel olarak, beslenme, ilaçların düzenli alınması, zatürre gibi gerekli aşıların zamanında yapılması ve fiziksel aktivitenin devamlılığı kronik hastalıkları olan kişilerde daha çok önem kazanıyor. Maske, mesafe ve temizlik konularındaki gösterdikleri özenlerini, bu konularda da göstermeleri çok önemli."