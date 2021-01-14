Kirli su ve az pişmiş etteki tehlike! Çok nadir bir beyin kanseri türüne neden oluyor!

Çalışmaya katkıda bulunan diğer bir araştırmacı Anna Coghill ise araştırmanın toksoplazma gondii parazitine yüksek oranda maruz kalan bireylerin glioma adı verilen nadir bir beyin kanseri geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. Coghill ayrıca daha kesin sonuçlar için geniş çaplı bir katılımcı grubuyla yeni bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.