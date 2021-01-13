Kalp hastalığı aileden miras

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu durum, kalp ve damar sağlığını korumanın önemini gösteriyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, sağlıklı kalbin şifrelerini açıklıyor.
FAST FOOD'U BIRAKIN
Kalbi korumak için, kalbe kan akışını sağlayan damarların güçlü olması gerekiyor. Atardamar hastalıkları geçmişte yaşlılarda görülürken, günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları sayesinde gençleri de tehdit ediyor. Doğallığını yitirmiş, paketli ve trans yağ içeren besinler, hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyecekler, kalbi yıpratıyor. Obezite ve şeker hastalıklarına davetiye çıkartıyor.
DÜZENLİ KONTROLE GİDİN
Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunanların kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Belirtiler görülen kişiler mutlaka uzmana danışmalı. Kalbinizi korumak için sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, düzenli spor, sigara ve alkol kullanmamanız gerekiyor. Bu kalp hastalıkları başta olmak üzere diyabet, obeziteyi de engelliyor.