Kalp hastalığı aileden miras

FAST FOOD'U BIRAKIN



Kalbi korumak için, kalbe kan akışını sağlayan damarların güçlü olması gerekiyor. Atardamar hastalıkları geçmişte yaşlılarda görülürken, günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları sayesinde gençleri de tehdit ediyor. Doğallığını yitirmiş, paketli ve trans yağ içeren besinler, hamburger, pizza ve döner gibi fast food yiyecekler, kalbi yıpratıyor. Obezite ve şeker hastalıklarına davetiye çıkartıyor.