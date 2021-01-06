Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    asın dostu (Sağlık haberleri)

    Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi , soframıza sağlık getiriyor. A, C, E ve K vitamini ile kalsiyum minerallerini içeren bu sebze, şifa dağıtıyor. Kandaki kolesterol değerini düşürüyor. Tansiyonu dengeliyor. ve damar sağlığını koruyor. Enfeksiyonları vücuttan temizliyor, lifli içeriği sayesinde sindirime de iyi geliyor. Hatta üreme organlarındaki kisti yok ediyor. ve as kanserine karşı koruma sağlıyor.

    Pankreasın dostu kereviz

    Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi , soframıza sağlık getiriyor. A, C, E ve K vitamini ile kalsiyum minerallerini içeren bu sebze, şifa dağıtıyor. Kandaki kolesterol değerini düşürüyor. Tansiyonu dengeliyor. ve damar sağlığını koruyor. Enfeksiyonları vücuttan temizliyor, lifli içeriği sayesinde sindirime de iyi geliyor. Hatta üreme organlarındaki kisti yok ediyor. ve as kanserine karşı koruma sağlıyor.

    PANCAR DEYİP GEÇME


    Bolca vitamin ve mineral içeren kırmızı , rengiyle kalbimizi çalıyor. İçerdiği minerallerle de sağlığı koruyor. Antioksidan deposu pancar, kan şekerini dengeliyor, insülin duyarlılığını artırıyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizliyor. Kabızlığı önlüyor. Kolesterol ve kan basıncını dengeliyor. Kalp hastalıklarından koruyor. Meme ve prostat kanserine karşı koruma sağlıyor. ve kas sistemini destekliyor. ve böbrekleri de temizliyor.

    AYVAYLA KELLİĞE SON!


    Kış aylarının sevilen meyvesi , içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Glisemik indeksi düşük bir meyve olması nedeniyle kan şekerini yükseltmiyor. Uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Bolca C vitamini içermesi ile bağışıklığı destekliyor. Saçların uzamasına yardımcı oluyor. hücrelerinin üretimini artırıyor. Kanser riskini azaltıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Pankreasın dostu kereviz (Sağlık haberleri)