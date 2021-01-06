Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi kereviz, soframıza sağlık getiriyor. A, C, E ve K vitamini ile kalsiyum minerallerini içeren bu sebze, şifa dağıtıyor. Kandaki kolesterol değerini düşürüyor. Tansiyonu dengeliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Enfeksiyonları vücuttan temizliyor, lifli içeriği sayesinde sindirime de iyi geliyor. Hatta üreme organlarındaki kisti yok ediyor. Meme ve pankreas kanserine karşı koruma sağlıyor.

PANCAR DEYİP GEÇME



Bolca vitamin ve mineral içeren kırmızı pancar, rengiyle kalbimizi çalıyor. İçerdiği minerallerle de sağlığı koruyor. Antioksidan deposu pancar, kan şekerini dengeliyor, insülin duyarlılığını artırıyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizliyor. Kabızlığı önlüyor. Kolesterol ve kan basıncını dengeliyor. Kalp hastalıklarından koruyor. Meme ve prostat kanserine karşı koruma sağlıyor. Kemik ve kas sistemini destekliyor. Safra kesesi ve böbrekleri de temizliyor.

AYVAYLA KELLİĞE SON!



Kış aylarının sevilen meyvesi ayva, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Glisemik indeksi düşük bir meyve olması nedeniyle kan şekerini yükseltmiyor. Uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Bolca C vitamini içermesi ile bağışıklığı destekliyor. Saçların uzamasına yardımcı oluyor. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırıyor. Kanser riskini azaltıyor.