Araştırmalar cevizin görme kaybına karşı çok özel olduğunu kanıtladı (Sağlık haberleri)

HAMSİ İLE GÜÇ SİZDE



Prof. Dr. Nermin Berik, anne sütünden sonra en değerli besinin su ürünleri olduğunu söyledi. Uzmanların, Coronavirüs döneminde önemine dikkat çektiği D vitamini için en iyi kaynağın balık olduğunu belirten Berik, "Özellikle yağlı balıklar çok iyi kaynaklardır. Bizim yağlı balık diye tanımladığımız kara etli ya da kırmızı etli dediğimiz balıklardır. Hamsi buna çok iyi bir örnektir. Düzenli olarak haftada en az üç gün tüketildiğinde sağlıklı bireylerin takviye almalarına gerek olmadan D vitamini ihtiyacı karşılanabilir" dedi. Prof. Dr. Berik, şöyle konuştu: Dünyanın en iyi hamsisi Karadeniz'de. Hatta bu balığı kılçıklarıyla tüketelim. Çünkü kalsiyum ihtiyacımızı da almış olacağız. Hamsinin tatlısı da pilavı da sağlık.