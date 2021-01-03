Araştırmalar cevizin görme kaybına karşı çok özel olduğunu kanıtladı (Sağlık haberleri)

Görme kaybı ve göz problemleriyle ilgili şikâyetler son zamanlarda arttı. Göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinlerin önemli olduğunu belirten uzmanlar, göze iyi gelen besinleri anlattı.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır.
Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir" dedi.
HAMSİ İLE GÜÇ SİZDE
Prof. Dr. Nermin Berik, anne sütünden sonra en değerli besinin su ürünleri olduğunu söyledi. Uzmanların, Coronavirüs döneminde önemine dikkat çektiği D vitamini için en iyi kaynağın balık olduğunu belirten Berik, "Özellikle yağlı balıklar çok iyi kaynaklardır. Bizim yağlı balık diye tanımladığımız kara etli ya da kırmızı etli dediğimiz balıklardır. Hamsi buna çok iyi bir örnektir. Düzenli olarak haftada en az üç gün tüketildiğinde sağlıklı bireylerin takviye almalarına gerek olmadan D vitamini ihtiyacı karşılanabilir" dedi. Prof. Dr. Berik, şöyle konuştu: Dünyanın en iyi hamsisi Karadeniz'de. Hatta bu balığı kılçıklarıyla tüketelim. Çünkü kalsiyum ihtiyacımızı da almış olacağız. Hamsinin tatlısı da pilavı da sağlık.
KİVİ İLE GÜZEL CİLT
Günde 1 adet kivinin faydaları çok özel: Cilde C vitamini sağlar, yaşlanmayı geciktirir, saç dökülmesini önler. Diyette de önemlidir.
DOMATES VİRÜS KARŞITI
Domates mevsiminde olmasak da, uzmanlar öneriyor. Domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütikleri engeller.
KANSER DÜŞMANI
İncir B6 vitamini ve K, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Kolon kanserini önlediği de kanıtlandı.