Doç. Dr. Gökhan Özışık ile Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, "Bağırsak floranızı koruyarak sağlıklı ve formda bir yaşam" sürebileceğimizi söyledi. Diyabet, obezite ve kanser gibi birçok hastalığın gün geçtikçe artması toplum sağlığının giderek bozulması anlamına geliyor.
Değişen beslenme alışkanlıkları ise bu durumun en önemli sebeplerden biri. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunuyor. Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkiliyor.
Memorial Wellness Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Gökhan Özışık, "Bağırsak iç yüzeyinde yer alan tüycüklerin yapısının bozulması ve tahribatın artışı ise bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantıları hasara uğratmakta, geçirgenliği artırmakta ve asıl sorun da bundan sonra başlamaktadır.
Özel bir beslenme programı uygulanması gerekmektedir. Bu beslenme programına GAPS diyeti denmektedir. Geçirgen bağırsak bulgularının görüldüğü kişiler; ev yapımı kemik suyu, fermente lahana turşusu ile toksinleri uzaklaştırmaya, kısacası iyileşmeye ilk adımı atabilmektedir" dedi.
GAPS DİYETİ ÖNEMLİ
Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, GAPS diyetinin bağırsak florasına olan faydalar hakkında bilgi verdi: GAPS diyeti, bağırsak florasını koruyarak, sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Düzenli çalışan bir bağırsakta probiyotik adı verilen faydalı bakterilerin oranın yüksek, hastalık yapıcı patojen bakterilerin ve mantarların oranının ise düşük olması gerekmektedir.
İşte yararlı besinler:
Kemik suyu, et suyu
Ev yapımı yoğurt
Ev yapımı turşu
Avokado
Tatlı patates
Balkabağı
Kırmızı pancar
Yer elması