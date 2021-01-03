Değişen beslenme alışkanlıkları ise bu durumun en önemli sebeplerden biri. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunuyor. Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkiliyor.