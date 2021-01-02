AŞKA PİTAYA



Son yılların popüler meyvesi pitayanın Türkiye'de üretimi ve tüketimi giderek arttı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, ejder meyvesi olarak bilinen pitayanın protein, lif ve karbonhidrat bakımından çok zengin olduğunu belirtti. Kaya, "Bol lif ve vitamin içeren pitaya adeta sağlık deposu. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür" dedi. Faydalarını şöyle açıkladı: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik gelişimine destek olur. Yüksek tansiyon riskini önler. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Özellikle erkeklerde afrodizyak etkiye sahiptir. Cinsel gücü artırır. Bu arada pitaya ile zengin karışımlar yapılabilir. Üzüm çekirdeği, zerdeçal, zencefil, 1 tatlı kaşığı bal veya dut pekmezi ile beraber hazırlanan macun kıvamındaki karışımlar, hastalıklara iyi gelir.