İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, çörek otunun binlerce yıldır birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını açıkladı. Çörek otunun faydalarını şöyle sıraladı: Çörek otu içerdiği vitamin ve minareler ile çok değerli bir bitkidir. İnsan sağlığı için de gerekli olan A, H, C, B1, B2, B6, C vitaminleri, çinko ve magnezyum içerir.
Bronşit, astım, romatizma, alerji, tansiyon, sedef hastalığına iyi gelir. Meme kanserine karşı savaşır. Şeker hastalığı ve birçok hastalığın önlenmesinde büyük katkı sağlar. Anne sütünü artırır. Bağırsak sistemini güçlendirir. Cildi nemlendirir. Vücudu dinç tutup yorgunlukları önler. Ancak kullanırken dozuna dikkat etmek gerekir. Çünkü bazı durumlarda farklı ilaçlarla etkileşim haline geçebilir.
YOĞURT KÜRÜ MUCİZESİ
2021 geldi. Herkes "Sağlık" diledi. Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu bol bol yoğurt tüketilmesini önerdi. Şunları söyledi: Yeni yılın ilk günlerinde biraz daha kontrollü beslenmek gerekiyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yılbaşı akşamı kaçırdığımız besinlerden oluşan fazlalıkları atmak için antioksidan içerikli baharatlara soframızda yer vermeye ve bol su içmeye özen gösterilmeliyiz. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren detoks ve yoğurt kürü yapmak gerekir.
FAZLA KURUYEMİŞ BÖBREK TAŞI YAPAR
Dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, her 5 insandan birinin hayatında bir kez taş düşürdüğünü söylüyor. "Tedavi taşın boyutu, bulunduğu yer, neden olduğu ağrı ve enfeksiyon dunumuna göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sadece süt ürünleri değil taşın cinsine göre yeşillik ya da kuruyemişler bile çeşitli taşların oluşumuna yol açabilir" diyor. Taş riskini azaltmak için bol su içilmesini, tuz tüketiminin azaltılmasını öneriyor.
AŞKA PİTAYA
Son yılların popüler meyvesi pitayanın Türkiye'de üretimi ve tüketimi giderek arttı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, ejder meyvesi olarak bilinen pitayanın protein, lif ve karbonhidrat bakımından çok zengin olduğunu belirtti. Kaya, "Bol lif ve vitamin içeren pitaya adeta sağlık deposu. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür" dedi. Faydalarını şöyle açıkladı: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik gelişimine destek olur. Yüksek tansiyon riskini önler. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Özellikle erkeklerde afrodizyak etkiye sahiptir. Cinsel gücü artırır. Bu arada pitaya ile zengin karışımlar yapılabilir. Üzüm çekirdeği, zerdeçal, zencefil, 1 tatlı kaşığı bal veya dut pekmezi ile beraber hazırlanan macun kıvamındaki karışımlar, hastalıklara iyi gelir.
ÖKSÜRÜK AYVAYI YEDİ
Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, hayatı kabusa çeviriyor. Gece uykularını bölen öksürüğü azaltmada besinler etkili oluyor. Sevilen kış meyvesi ayva, öksürüğe doğal ilaç etkisi gösteriyor. Solunum yollarını arındırıyor. Ayvanın kaynatılarak suyunun içilmesi, akciğerleri temizliyor. Nefesi açıyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Yorgunluğu ve bitkinliği alıyor.