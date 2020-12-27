Sigara ve alkol ömrü kısaltıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kötü alışkanlıklarınızı bırakın

DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Daha kaliteli bir yaşam için yapılması gerekenleri; Yeterli ve kaliteli bir uyku, sağlıklı ve doğal gıdalar ile ölçülü beslenme, pozitif kalarak stresi yönetebilme, yeterli su tüketme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları terk etme olarak sıralayabiliriz.