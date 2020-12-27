Sigara ve alkol ömrü kısaltıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kötü alışkanlıklarınızı bırakın

Doğru bilgi, sağlıklı yaşam tarzı ve kaliteli gıda alımı, yaşlanmayı geciktiriyor. Doç. Dr. Hüseyin Beğenik, TAKVİM okurlarına sağlıklı yaşlanmanın püf noktalarını anlatıyor.
DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Daha kaliteli bir yaşam için yapılması gerekenleri; Yeterli ve kaliteli bir uyku, sağlıklı ve doğal gıdalar ile ölçülü beslenme, pozitif kalarak stresi yönetebilme, yeterli su tüketme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları terk etme olarak sıralayabiliriz.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Gereksiz ilaç ve gıda takviyelerinden kaçınılmalıdır.
Düzenli yürüyüş ve egzersizler yapılmalıdır.
Raf ömrü uzun gıdalar yerine taze sebze ve meyve tüketilmelidir.
Resim, dikiş ve satranç gibi hobiler edinerek zinde kalabilirsiniz.
Yılda bir kez check-up yaptırarak hastalıklara karşı erken önlem alabilirsiniz.
Gürültüden ve ışıktan uzak bir ortam seçerek uyku kalitenizi artırabilirsiniz.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ
DOÇ.DR. HÜSEYİN BEĞENİK
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL