Soğukluk biter

Kadınlarda cinsel soğukluğa karşı iğde çiçeği ve kuru incir kürü öneriliyor. Uzmanlar, "Her ikisi de genital bölgelerdeki kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği artırıcı faydalar sağlamaktadır. Bu İngiltere'deki araştırmalarla kanıtlandı. Ayrıca iğde çiçeği ve kuru incir kürünün hiçbir yan etkisi yok" dedi.