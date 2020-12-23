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    Soğukluk biter

    Kadınlarda cinsel soğukluğa karşı kürü öneriliyor. , “Her ikisi de genital bölgelerdeki kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği artırıcı faydalar sağlamaktadır. Bu ’deki araştırmalarla kanıtlandı. Ayrıca iğde çiçeği ve kuru incir kürünün hiçbir yan etkisi yok” dedi.

    Soğukluk biter

    Kadınlarda cinsel soğukluğa karşı iğde çiçeği ve kuru incir kürü öneriliyor. Uzmanlar, "Her ikisi de genital bölgelerdeki kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği artırıcı faydalar sağlamaktadır. Bu İngiltere'deki araştırmalarla kanıtlandı. Ayrıca iğde çiçeği ve kuru incir kürünün hiçbir yan etkisi yok" dedi.

    KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER


    Çinko bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Yüksek lif sayesinde kemikleri güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda kadınlarda kemik erimesini ve kas kaybını önler.

    HAFTADA 3 GÜN NAR


    Yüzyıllardan beri güç, kuvvet, üretkenlik ve yenilmezliğin sembolleri arasında yer alan nar, sağlık açısından çok büyük faydaları var. Doktorlar, kan yapıcı özelliğiyle haftada 3 gün nar tüketilmesini öneriyor.
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