BAĞIŞIKLIK sistemi, vücudun savunma mekanizmasıdır. Başka bir deyişle hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlayan sistemdir. Genel anlamda mikrop olarak tanımladığımız virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin vücuda girmelerini engellemek, eğer girdiyse girdikleri yerde tutmak, tespit etmek, yayılmalarını engellemek, atılmasını sağlamak, zarar vermesini engellemek görevleri arasındadır. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, bağışıklık sistemini bu dönemde nasıl yükseltebileceğimizi şöyle anlattı:

ANTİKOR ÜRETİR

Doğuştan gelen doğal bağışıklık herhangi bir antikor oluşturmadan vücudun mikroplara karşı doğal korunma mekanizmasıdır. Genetik ve çevresel özelliklerden etkilenir. Sonradan kazanılmış yani edinilmiş bağışıklık ise vücudun mikroorganizmalara karşı antikor üreterek kazandığı bağışıklıktır. Bu antikorlar, aktif veya pasif şekilde kazanılabilir. Hastalığa yakalanırsınız, vücut bu hastalıkla karşılaşır karşılaşır, tanır ve savaşır. Mikrobu öldürmek için antikor dediğimiz bir madde üretir. Bu madde, onu tekrar aynı mikropla karşılaştığında mikrobu tanıyıp hasta olmasını engeller ve korur. Mikropların zayıflatılmış hali veya bunların toksinleri kullanılarak üretilen aşılarla kazanılan bağışıklık da benzer şekildedir. Bu mikroorganizmalar laboratuvar ortamında işlemden geçirildiği için hastalık yapma tehlikesi yoktur ancak antikor üretimini sağlar. Hastalığa karşı bağışıklık geliştirilmiş bir kişiden alınan serumla beraber antikorların verilmesi ise pasif olarak edinilmiş bir bağışıklık olarak adlandırılır.

COVİD-19 İLE BAĞIŞIKLIĞIN İLİŞKİSİ NASILDIR?

Bu virüse karşı vücudumuzdaki mücadeleyi sağlayan bağışıklığın sağlam olması son derecede önemlidir. Henüz bu hastalığın spesifik ilacı ve aşısı bulunmadığından elimizdeki en önemli güç vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizin gücüdür.

BAĞIŞIKLIĞIMIZI DÜŞÜREN ETKENLER NELERDİR?

Kötü beslenme, abur cubur yemek, raf ömrü uzun katkı maddesi bol gıdalar, uykusuzluk, stres yükü, sigara, alkol kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, çevre kirliliği, kimyasal etkenler, organ nakli sonrası ya da kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar. Çeşitli nedenlerle verilen kortizonlu ilaçlar bağışıklığı baskılar.

NASIL YÜKSELTEBİLİRİZ?

Mevsimindeki sebze ve meyveleri çeşitli ve yeterince tüketip, protein ihtiyacımızı doğru bir şekilde karşılarsak eğer düşürecek bir sebep yoksa bağışıklığımızın da iyi olmaması için bir neden yoktur.

Spor ya da düzenli yürüyüşler gibi fiziksel aktiviteler de bağışıklığın yükselmesini sağlar.

Düzenli uyku ve stresle iyi mücadele de ayrıca çok önemlidir.

BİTTİ

PANDEMİDE KALP SAĞLIĞI -4

DR. DEMET ERCİYES

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL