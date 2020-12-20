Coronavirüs kalp kırıyor! Covid-19 kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, insanlığı tehdit etti. Salgında şimdiye kadar 1 milyon 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Araştırmalarda virüsün, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül seyrettiği belirlendi. Özellikle kalp damar ve hipertansiyon hastaları risk grubunda başı çekti. Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu dönemde alınması gereken önlemlere değindi.
İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN
İLAÇLARI düzenli olarak kullanmaya devam edin.
GÖĞÜS ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı yakınmanız geliştiyse veya bu şikayetleriniz kötüleştiyse hemen doktorunuza başvurun. Şikayetlerinizi ihmal etmeyin.
KIŞ aylarında fiziksel aktivitelerini azaltın. Havaların iyi olduğu günlerde 30 dakikalık yürüyüş yapmak kalp sağlığını korur. Dışarı çıkamıyorsanız ev içi egzersizler yapın. Düzenli egzersiz kaygıyı azaltır, daha iyi uyumaya yardımcı olur, kalp hızını düşürür, kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri ve kalpleri güçlendirir.
D VİTAMİNİ düzeyleri düşük olan kişilerde Coronavirüs hastalığı daha ağır seyretmektedir. Güneşli günlerde muhakkak açık havada elleriniz açık olacak şekilde dışarıda 30 dakika bulunmaya gayret gösterin.
KAYGI bozukluklarında artış, uyku düzensizliği tansiyon değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin. Kaygınızı arttıran durumlardan uzak durun.
SİGARAYI bırakın. Sigara içmek hem kalp krizi riskinizi arttırır hem de Coronavirüs hastalığını daha ağır geçirmenize sebep olur.
NASIL BESLENMELİ?
MEVSİM sebze ve meyvelerini tüketin. Günde 4-5 porsiyon mevsim sebze ve meyvesi tüketmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Özellikle C vitamini içeren besinler, kalp damar sağlığını korur.
ANTİOKSİDAN içeren kuruyemişlerden 1 porsiyon yemek kalbi güçlendirir.
PASTANE ürünlerinden kaçının. İşlenmiş, paketlenmiş gıdalar daha çok yemenize sebep olarak kilo almanıza yol açar.
KIRMIZI etten özellikle işlenmiş kırmızı et ürünlerinden (salam, sucuk, sosis, pastırma) uzak durun. Kış aylarında haftada 2 gün balık tüketin.
ASİTLİ içeceklerden uzak durun. İçeriklerindeki yüksek şekerden dolayı asitli içecekler damar sağlığınızı bozar.
ALKOL doğrudan kalp kası hücrelerini yıpratır. Coronavirüs doğrudan veya dolaylı olarak kalp işlevlerini bozabilmektedir. Bu etkiyi azaltmak için alkolü bırakın.
PANDEMİDE KALP SAĞLIĞI
PROF. DR. POLAT CANBOLAT
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL