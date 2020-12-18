Maskeye limon yağı damlatın

Dirençli ve sağlıklı bir bünye için bitkiler, yağlar ve bitki çaylarından yararlanılabileceğini dile getiren Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, farklı virüs türleri ile savaşta etkili antiviral bitkileri açıkladı. Nath, "Antiviral etkili aromatik bitki türleri arasında adaçayı, bergamot, biberiye, karanfil, limon otu, melissa, okaliptus sayılabilir. Hindistan ve Tayvan'da bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, okaliptüs, ıtır ve limon yağları, COVİD-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor. Etkisi kanıtlanmış bu yağlar, maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir" diye konuştu.

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