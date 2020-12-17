Bilinçsiz vitamin kullanımı öldürür! Bilinçsiz vitamin kullanmanın zararları nelerdir?

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pandemide C ve D vitaminineyüklendi. EczacıNurten Saydan isebilinçsiz kullanım sonucuoluşabilecek zararlardanbahsetti: Cvitamini suda eriyenvitamindir, fazlası böbreklerdenidrarla dışarıatılır. Eğer uzun sürelive yüksek dozda kullanılırsaböbrek taşı oluşabilir.Kan sulandırıcıilaçların etkisini azaltarakinme ve felce yolaçabilir. D vitamini iseyağda eriyen bir vitamindirve hormon benzerigörevleri bulunduğundanvücuttanatılmaz ve birikir. Buvitaminin bilinçsiz kullanımıise D vitaminizehirlenmesine yol açtığıgibi damar sertliği,ağır hipertansiyon vetüberküloz hastalarındaölüme varan ciddi risklereyol açabilir.