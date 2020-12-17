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    Bilinçsiz vitamin kullanımı öldürür! Bilinçsiz vitamin kullanmanın zararları nelerdir?

    Vatandaşlar, pandemide C ve D vitaminine yüklendi. ise bilinçsiz kullanım sonucu oluşabilecek zararlardan bahsetti. İşte detaylar...

    Bilinçsiz vitamin kullanımı öldürür
    Vatandaşlar, pandemide C ve D vitaminine yüklendi. Eczacı Nurten Saydan ise bilinçsiz kullanım sonucu oluşabilecek zararlardan bahsetti: C vitamini suda eriyen vitamindir, fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Eğer uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. Kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabilir. D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmaz ve birikir. Bu vitaminin bilinçsiz kullanımı ise D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme varan ciddi risklere yol açabilir.
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    Haberler Sağlık Bilinçsiz vitamin kullanımı öldürür! Bilinçsiz vitamin kullanmanın zararları nelerdir?