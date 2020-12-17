Bilinçsiz vitamin kullanımı öldürür! Bilinçsiz vitamin kullanmanın zararları nelerdir?

Vatandaşlar, pandemide C ve D vitaminine yüklendi. Eczacı Nurten Saydan ise bilinçsiz kullanım sonucu oluşabilecek zararlardan bahsetti: C vitamini suda eriyen vitamindir, fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Eğer uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. Kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabilir. D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmaz ve birikir. Bu vitaminin bilinçsiz kullanımı ise D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme varan ciddi risklere yol açabilir.
- Sağlık
- 17.12.2020 Gazete