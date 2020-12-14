Kansızlık sıkça rastlanılan bir rahatsızlıktır ve günlük hayatı da olumsuz etkiler. Bazı belirtilerle kendini gösterir ve tedavi edilmezse daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki anemi neden olur? Kansızlık- Anemi nedir? Belirtileri neler? Ne iyi gelir? Tedavi yöntemleri neler? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
KANSIZLIK-ANEMİ NEDİR?
Kana rengini veren ve oksijenin hücrelere taşınmasını sağlayan proteine hemoglobin denir. Hemoglobin, kanda kırmızı kan hücreleri (alyuvar) tarafından taşınır. Kanda bulunan hemoglobin proteinin normal seviyenin altına düşmesi veya alyuvarların sayısının azalması durumuna anemi (kansızlık) adı verilir. Aneminin birçok tipi bulunmaktadır: Sonradan ortaya çıkabileceği gibi doğumsal da olabilmektedir.
Aneminin tedavi edilmemesi vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Anemi, aynı zamanda hipoksi denilen, dokulara yeterli oksijenin iletilemediği durumlara yol açıyor. Vücuda yeterli miktarda oksijen girmediği için tüm organlar zorlanmaya başlıyor.
Anemi oksijen yetersizliğinden dolayı tüm iç organları ve kasları zorlarken, vücutta ağrılara, duygu durum bozukluklarına, unutkanlığa, el ve ayaklarda da uyuşmalara neden olabiliyor.
Aneminin tespit edilmesiyle birlikte nedenine göre tedavi planlanmasına bir an önce başlanması gerekmektedir. Kansızlığın nedenleri arasında genetik faktörler olabileceği gibi beslenme eksikliğinden kaynaklı da olabilir. Aneminin tedavi edilmeden önce çok iyi araştırılması ve hekimin de ihtiyaç duyması halinde mide – bağırsak endoskopisi gibi tetkiklerin yapılması gerekiyor.
KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Halsizlik
Yüzde, gözde veya tırnak yataklarında solgunluk
Baş dönmesi
Çarpıntı
Unutkanlık
Saç dökülmesi
Kulak çınlaması
Erken yorulma
ÜşümeÇarpıntı ve nefes darlığı
Dudakta çatlaklar
Göz kararması
Baş dönmesi
Huzursuz bacak sendromu
Konsantrasyon bozukluğu şeklinde görülebilir.
ANEMİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Anemi tedavisi, aneminin türüne, seyrine ve şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Tedavide temel hedef anemiye neden olan durumu ortadan kaldırmaktır. Demir eksikliği ve folik asit nedeniyle oluşan anemi için hekimin tavsiye edeceği yeşil ağırlıklı sebze ve meyvelerin tüketilmesi önerilmektedir.
Ayrıca bunları dışarıdan alınacak bir takım takviyelerle yapmak da mümkündür. B12 eksikliğine bağlı gelişen anemi içinse damla veya enjeksiyon yardımıyla vitamin takviyesi verilebilir.
Eğer anemi ilerlemiş ve tehlikeli bir noktaya gelmişse kan ve ilik kök hücre nakli yapılabilir. Ya da anemiye neden olan ve hayatı tehdit eden ciddi bir kanamanız varsa hekiminiz tarafından cerrahi bir operasyon da tavsiye edilebilir.
KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER NELER?
Kuzu ciğeri
Sığır eti
Uskumru balığı
Kuzu eti
Tavuk
Ispanak
Portakal
Muz
Hindi
Beyaz peynir
Yumurta
Brokoli