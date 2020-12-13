Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serhat Partalcı, tüp bebek tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çiftlerin merak ettiği soruları şöyle yanıtladı: Anne ve baba adaylarında kronik hastalıkların bulunması tüp bebek tedavisini engeller mi? Anne ve baba adaylarında kronik hastalıkların bulunması tüm diğer tıbbi tedavilerde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de olumsuz etkisi yadsınamaz. Ancak kronik hastalığın annede bulunması hali en kötü durumdur çünkü gebelik ilerledikçe annenin yükü daha çok artmakta zar zor kendi kendine yeten anne artık yetemez hale gelebilir ve hem anne hem de bebeği kaybetme riski doğabilmektedir. Bu riskten sakınmak için gebelik öncesi hastaların detaylı sorgulanması, hastanın da doktora olumsuz hissettiği durumları söylemelidir. En küçük şüphe durumlarında tedavi öncesi konsultasyona başvurup Kardiyoloji, dahiliye gibi diğer uzmanlık dallarından değerlendirilme istenmeli olumsuz rapor durumunda tedaviden vazgeçilmelidir. Anne ve babanın yaşı tüp bebek başarı şansını etkiler mi? Hangi yaştan sonra bu tedavi uygulanmaz? Baba yaşı çok önemli olmasa da tüp bebek tedavilerinde anne yaşı başarıyı etkileyen en önemli faktörlerin en başında gelmektedir. Bu nedenle ailesinde erken menopoz görülen ailelerde bunun genetik olarak diğer kadın bireylerde de olabileceği unutulmamalıdır. Aile hikayesi yanında guatr, diyabet gibi immunolojik hastalıkları olanlarda yine daha erken menopoz olabileceği ayrıca yumurtalık hormon değerleri, adet düzenleri kötü olan hastalar mutlaka yakın takibe alınıp risk hakkında hastaya bilgi verilmelidir. Ayrıca üstte yazılan sorunları olan hastalar evlenmeyi beklemeden tüp bebek uzmanı doktorlardan yardım almalı gerekirse ileride kullanmak üzere yumurtaları sağlıklı iken dondurulup saklanmalıdır. Tüp bebek tedavisi için kritik yaşlar 37'lerde başlar 40 yaşında ise artık başarı şansı yüzde 10'lara düşmektedir. Ve yaş 42-43'lere gelip hormon değerleri de bozulmuş ise artık kendi yumurtaları ile tedavi zorlanmamalıdır.

'Tüp bebekler normal bebeklere göre daha sağlıksız olur' algısı doğru mu?

Tüp bebekler ile normal yoldan olan bebekler arasında anlamlı bir fark yoktur. Ürogenital anomalilerde çok az artış olsa bile hipospadias denilen üreter sorunları günümüz tıbbı için sünnetten daha kolay tedavi edilebilmekte...

YARIN: FAZLA KİLOYA DİKKAT

TÜP BEBEK TEDAVİSİ 2

OP. DR. SERHAT PARTALCI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL