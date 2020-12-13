Haftada iki gün kemik suyu tüketin... Sağlık olsun

Gençlik iksiri olarak da bilinen kemik suyunun sindirim sistemi için de çok önemli olduğu açıklandı. Kemik suyu, içerdiği jelatin ile bağırsak yapısını destekler ve özellikle sızdıran bağırsak sendromu için oldukça etkili bir çözümdür. Bağırsağın içyapısının güçlenmesine yardımcı olur. İşte diğer faydaları:

Vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olur.

Kalp hastalıkları, diyabet, metabolik sendromu engeller.

Alzheimer, artirit ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

İçerdiği kolajenler eklem ve kemik sağlığını destekler, cildi güzelleştirir.

Tokluk hissini artırarak yağ yakma ve kilo verme sürecini desteklerken, kas üretimini kolaylaştırır.

İçindeki glisin adlı aminoasit, rahatlatıcı etki göstererek uyku düzenini iyileştirir ve uyku bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olur.