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    • Sağlık
    • 13.12.2020 Gazete
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    Haftada iki gün tüketin... Sağlık olsun

    soframızın vazgeçilmezleri arasında olmalı. sağlığı, mutluluk hormonu olan serotonin üretiminden bağışıklığa kadar birçok konuda büyük rol oynar

    Haftada iki gün kemik suyu tüketin... Sağlık olsun

    Gençlik iksiri olarak da bilinen nun sindirim sistemi için de çok önemli olduğu açıklandı. Kemik suyu, içerdiği jelatin ile yapısını destekler ve özellikle sızdıran bağırsak sendromu için oldukça etkili bir çözümdür. Bağırsağın içyapısının güçlenmesine yardımcı olur. İşte diğer faydaları:

    Vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olur.
    Kalp hastalıkları, diyabet, sendromu engeller.
    Alzheimer, artirit ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.
    İçerdiği kolajenler eklem ve kemik sağlığını destekler, cildi güzelleştirir.
    ni artırarak yağ yakma ve kilo verme sürecini desteklerken, kas üretimini kolaylaştırır.
    İçindeki glisin adlı aminoasit, rahatlatıcı etki göstererek uyku düzenini iyileştirir ve uyku bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olur.

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    Haberler Sağlık Haftada iki gün kemik suyu tüketin... Sağlık olsun