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    • Sağlık
    • 10.12.2020 15:04
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    • 10.12.2020 15:04
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    'de kırmızı alarm! Kovid-19 salgınında can kaybı 1000'i aştı

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1008'e, vaka sayısı da 119 bin 414'e yükseldi.

    Ülkede kırmızı alarm! Can kaybı 1000'i aştı

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1008'e, vaka sayısı da 119 bin 414'e yükseldi.

    Filistin yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 181 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

    Söz konusu can kayıplarından 7'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 17'sinin ise işgal altındaki ile 'te kaydedildiği aktarıldı.

    Böylece mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1008'e, vaka sayısının 119 bin 414'e yükseldiği, iyileşen sayısının da 91 bin 898'e ulaştığı ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Sağlık Filistin'de kırmızı alarm! Kovid-19 salgınında can kaybı 1000'i aştı