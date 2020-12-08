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    • Sağlık
    • 08.12.2020 22:52
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    • 08.12.2020 22:53
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    iyileşmek yetmiyor! Uzmanlar uyardı: 6 hafta kritik

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaşmış ve binlercesinin de yaşamını elinden almış durumda. Koronavirüse yakalanan insanların şüphesiz en çok merak ettiği soru koronavirüs belirtileri ne zaman tamamen geçer yönünde. 'de yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. iyileşmiş olsanız bile 6 hafta kritik.

    AA

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaşmış ve binlercesinin de yaşamını elinden almış durumda. Koronavirüse yakalanan insanların şüphesiz en çok merak ettiği soru koronavirüs belirtileri ne zaman tamamen geçer yönünde. İsviçre'de 700 kişi üzerinde yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Koronavirüsten iyileşmiş olsanız bile 6 hafta kritik.

    İsviçre'de yapılan koronavirüs araştırmasını, Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi.

    700 KİŞİ ÜZERİNDE UYGULANDI


    Araştırma, Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak durumu hastaneye yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 700 kişi üzerinde yapıldı.

    Araştırmaya katılanların yüzde 33'ünün Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.

    SÜRESİ TAHMİN EDİLEMEZ


    Cenevre Üniversitesinden araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana, hem doktorlar, hem de virüs bulaşan hastalar açısından semptomlarının çeşitliliği ve süresinin "tahmin edilemez" olduğuna dikkat çekildi.

    Açıklamada, "(Kovid-19) Özellikle, alışılmadık derecede uzun süreli bir hastalığa neden olma potansiyeline sahip gibi görünüyor." ifadesi yer aldı.

    Cenevre'deki araştırma, yüzde 69'u Kovid-19'un komplikasyonlarına bağlı risk faktörleri altında olmayan hastalar üzerinde yapıldı.

    TEŞHİSTEN 6 HAFTA SONRA BİR VEYA BİRDEN FAZLA SEMPTOM GÖRÜLDÜ


    Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların yüzde 60'ının kadın ve yüzde 25'inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde Kovid-19 ile ilgili bir veya birden fazla semptom görüldü.

    Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (yüzde 14), koku veya tat kaybı (yüzde 12), nefes darlığı (yüzde 9), sürekli öksürük (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 3) oluşturdu.

    Araştırma ekibinden Dr. Mayssam Nehme, katılımcıların büyük çoğunluğunun, yaşadıkları fiziksel sıkıntılara ek olarak, bu semptomların "kalıcı olması ve tedavi edilemez" endişesini taşıdıklarını kaydetti.

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    Haberler Sağlık Koronavirüsten iyileşmek yetmiyor! Uzmanlar uyardı: 6 hafta kritik