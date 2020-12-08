Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca insana bulaşmış ve binlercesinin de yaşamını elinden almış durumda. Koronavirüse yakalanan insanların şüphesiz en çok merak ettiği soru koronavirüs belirtileri ne zaman tamamen geçer yönünde. İsviçre'de 700 kişi üzerinde yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Koronavirüsten iyileşmiş olsanız bile 6 hafta kritik.