Hangi şikayetlere yol açar?

Kiraçlenme olan eklemde önce ağrı başlar. Zamanla hareketlerde kısıtlanma gelişir. Eklemin yapısı ve görüntüsü bir miktar değişir. Çevresel dokularda lokal şişlikler gelişir. Diz ekleminden örnek verecek olursak önceleri ağrı başlar. Çok ayakta kaldıkça, hareket ettikçe akşama doğru ağrılar artış gösterir. Zamanla yere çömelip kalkmada, bağdaş kurmada zorluk ve kısıtlanma başlar. Önlem alınmaz ve tedavi edilmezse merdivende zorlanmalar eklenir. Özellikle inişlerde daha çok sıkıntı yaşar hastalar. İleri aşamalarda düz yürüyüşlerde sıkıntılar başlar. Eklemin dış görünüşü değişir ve bacaklarda eğrilik ortaya çıkar. Omurgadaki kireçlenmelerde sırt ve boyun ağrıları olur. Hastalar boynunu hareket ettirirken çıtır çıtır sesleri daha yakından duyar ve hisseder. Yük taşıyan eklemler olan kalça, diz ve ayak bilek ekleminde kireçlenmeler günlük aktiviteyi engellediği için hastalar kilo almaya başlar, kilonun etkisiyle zamanla yakınmalar hızlanır.

Çörekotu yağı ağrıyı azaltır mı?

Çörekotu yağı, siyah üzüm çekirdeği, yumurta zarı ekstresi, zerdeçal vb. destekler ağrıyı azaltmada kısmen yararlıdır. Erken dönemlerde hyalüronik asit, glukozamin, kondroitin, MSM, tip-2 kolajen kullanmak kıkırdak yapımını artırmak ve yıkımını azaltmak için kullanılmaktadır. Eklem içine hyalüronik asit enjeksiyonları hafif ve orta dereceli kireçlenmede ağrıyı ve kısıtlılığı azaltmada yardımcı olmaktadır.

Egzersiz tedavisini elbette kullanıyoruz. Eklem çevresindeki kasları güçlendirmek özellikle erken dönemlerde etkili olabiliyor. Yani kıkırdaktaki aşınmanın erken dönemlerinde eklem üzerindeki baskıyı azaltabilmek işe yarar. Bu da yük taşıyan eklemlerde daha etkilidir. Diz ve kalça ekleminde hem kilo kaybı hem de bacak kaslarının güçlendirilmesi aradaki kıkırdak dokunun korunabilmesi için fayda sağlar. Boyun bölgesindeki kireçlenmelerde egzersiz yapmak boyun hareketlerinde oluşabilecek kısıtlanmayı azaltır. Hafif egzersizler her zaman önerilir. Ama ağır egzersizler eklemdeki yıpranmayı hızlandırır.

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KEMİK SAĞLIĞININ SIRLARI 4

DR. SELDA ÖKTEM

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: KEMiK ERiMESi