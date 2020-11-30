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    • Sağlık
    • 30.11.2020 10:53
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    • 30.11.2020 10:53
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    'dan önemli uyarı! 'Çok pişman olabiliriz'

    , 'dan yaptığı açıklamada, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz" dedi.

    Bakan Koca'dan önemli uyarı! 'Çok pişman olabiliriz'

    , "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, 'daki hesabından 'hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken videoyu paylaştı. , mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" dedi.

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    Haberler Sağlık Bakan Koca'dan önemli uyarı! 'Çok pişman olabiliriz'