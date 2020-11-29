Erkeklerin dikkatine! Kısırlık göbekte...

Erkek kısırlığı günümüzde hızla artıyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Bağcıoğlu, konuyla ilgili TAKVİM okurlarını bilgilendiriyor: Çevresel etkenler, alkol, sigara, madde bağımlılıkları, ilaçlar ve bazı kimyasallar, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimleri, obezite, aşırı yorgunluk ve stres, yaygın cep telefonu kullanımı ve telefonun cepte taşınması, manyetik alan artışları, diz üstü bilgisayar kullanımları, gıdalarda kullanılan katkı maddelerine bağlı erkek kısırlığında artış olduğu yayınlarda gözlenmektedir. Yoğun iş hayatı, geçim sıkıntısı, kariyer gibi sosyoekonomik kaygılarla çiftlerin geç yaşta çocuk sahibi olmak istemesi de yaş ilerlemesi sonucunda hem sperm hem de kadın yumurtasında yaşlanmaya yol açan olumsuz etkilere neden olmaktadır.

ENFEKSİYONLAR TETİKLİYOR

KISIRLIĞIN kabaca üçte biri erkeğe, üçte biri kadına, geri kalanı ise hem erkeğe hem de kadına ait nedenlerle ortaya çıktığını düşünebiliriz. Ergenlik sonrası geçirilen ve testisleri tutan kabakulak, testisleri tutan ciddi enfeksiyonlar (orşitler), ergenlik sonrası geçirilen yüksek ateşli enfeksiyonlar, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık gibi ateşli enfeksiyonlar sperm kalitesini etkileyebilir. Çocukluk ve ergenlikte sık gözlenen lenfoma, lösemi ve bunların kemoterapi, radyoterapileri de erkek kısırlığı yapar. Özellikle çok partneri olan, korunmayan erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar kısırlık için risk faktörleridir. Bunların dışında cinsel fonksiyon bozuklukları, obezite, sigara, alkol ve hazır gıdalar kısırlık sebepleridir.

MENİ TAHLİLİ

Eşlerin detaylı bir geçmişe ait öyküleri, yaşam tarzları, alışkanlıkları öğrenilerek teşhis konmaya başlanır. Kısırlık konusunda kadının değerlendirilmesi zor ve zahmetli olduğu için çiftlerden önce erkeğin değerlendirilmesi daha hızlı ilerlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. 3-5 günlük cinsel perhizin ardından önce erkeğin semen analizinin (meni tahlili) yapılması uygun tedavi yönteminin seçimi ve sonuca daha hızlı ulaşmak bakımından önemlidir.

2 MİLYONU GEÇTİ

Şu anda her 100 çiftten 15-17'si, kısırlık problemiyle karşı karşıya kalıyor. Bilimsel verilere göre, Türkiye'de de yaklaşık 2.6 milyon kişi kısırlık sorunu yaşıyor. Günümüzde kadın ve erkekte kısırlık oranı aynı gözleniyor.

YARIN: KİLO EN BÜYÜK SORUN

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ - DOÇ. DR.MURAT BAĞCIOĞLU

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL