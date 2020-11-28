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    • Sağlık
    • 28.11.2020 Gazete
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    Pankreas inin görülme sıklığı giderek artıyor! Uzman isim sinsi hastalığa karşı uyardı...

    Pankreas inin görülme sıklığı giderek artıyor. Sinsi bir şekilde ilerlediği için belirti vermiyor. Bu nedenle de tanısı geç konuyor. Prof. Dr. , yüzyılın kabusuyla ilgili şu bilgileri veriyor...

    Bakreas!

    Pankreas inin görülme sıklığı giderek artıyor. Sinsi bir şekilde ilerlediği için belirti vermiyor. Bu nedenle de tanısı geç konuyor. Prof. Dr. , yüzyılın kabusuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

    Kronik pankreas iltihabı, diyabet, ailesel yatkınlık, ileri yaş, obezite, sigara ve alkol ne yol açıyor. Bu nedenle sigara içmemek, alkol tüketmemek, ideal kiloda olmak ve sağlıklı beslenmek riski azaltmaya yardımcı oluyor. Hastalık, sırt ağrısı, ani ortaya çıkan diyabet ya da var olan diyabetin kontrol edilememesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bilgisayarlı Tomografi veya MR sayesinde pankreas kanserleri yüksek doğrulukta tanılanıyor.

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    Haberler Sağlık Pankreas kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor! Uzman isim sinsi hastalığa karşı uyardı...