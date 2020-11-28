Pankreas kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. Sinsi bir şekilde ilerlediği için belirti vermiyor. Bu nedenle de tanısı geç konuyor. Prof. Dr. Murat Gönenç, yüzyılın kabusuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Kronik pankreas iltihabı, diyabet, ailesel yatkınlık, ileri yaş, obezite, sigara ve alkol pankreas kanserine yol açıyor. Bu nedenle sigara içmemek, alkol tüketmemek, ideal kiloda olmak ve sağlıklı beslenmek riski azaltmaya yardımcı oluyor. Hastalık, sırt ağrısı, ani ortaya çıkan diyabet ya da var olan diyabetin kontrol edilememesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bilgisayarlı Tomografi veya MR sayesinde pankreas kanserleri yüksek doğrulukta tanılanıyor.